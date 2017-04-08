Собянин: Более 900 московских волонтеров начали подготовку к Кубку конфедераций

«Начали готовить волонтеров к Кубку конфедераций — 2017, — написал Собянин. — Ежедневно в городе будут дежурить 925 добровольцев, которые на время Кубка станут лицом Москвы».

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах — Москве, Казани, Сочи и Санкт- Петербурге.

В группе А сыграют сборные России, Португалии (чемпион Европы), Новой Зеландии (чемпион Океании) и Мексики (чемпион Северной и Центральной Америки), в группе B — команды Германии (чемпион мира), Чили (чемпион Южной Америки), Камеруна (чемпион Африки) и Австралии (обладатель Кубка Азии).