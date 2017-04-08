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8 апреля 2017, 14:59 | Футбол: Сборные | Lenta.Ru

СМИ сообщили о возможной замене тренера сборной на наставника «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассматривается в качестве кандидата на замену Станиславу Черчесову на посту наставника сборной России. Об этом сообщает портал euro-football.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Главный тренер московского Спартака <span class=error>Массимо</span> <span class=error>Каррера</span> рассматривается в качестве кандидата на замену Станиславу <span class=error>Черчесову</span> на посту наставника сборной России. Об этом сообщает портал <nobr>euro-football.</nobr>ru со ссылкой на источник знакомый с ситуацией. Увеличить
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«Каррера рассматривается в качестве резервного варианта, если сборная России не выйдет из группы на Кубке конфедераций», — приводит слова источника издание.

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством команда провела семь товарищеских матчей, в которых одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. В турнире примут участие восемь команд. В группе А выступят сборные России, Португалии, Новой Зеландии и Мексики, в группе В — команды Камеруна, Чили, Австралии и Германии.

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