СМИ сообщили о возможной замене тренера сборной на наставника «Спартака»

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«Каррера рассматривается в качестве резервного варианта, если сборная России не выйдет из группы на Кубке конфедераций», — приводит слова источника издание.

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством команда провела семь товарищеских матчей, в которых одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения.