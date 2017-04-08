СМИ сообщили о возможной замене тренера сборной на наставника «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассматривается в качестве кандидата на замену Станиславу Черчесову на посту наставника сборной России. Об этом сообщает портал
euro-football.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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«Каррера рассматривается в качестве резервного варианта, если сборная России не выйдет из группы на Кубке конфедераций», — приводит слова источника издание.
Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством команда провела семь товарищеских матчей, в которых одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Казани, Сочи,
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