Сорокин: Оргкомитет «Россия-2018» ждет всплеска продаж билетов на КК после 19 апреля

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Ранее сообщалось, что с 1 марта, когда билеты поступили в продажу на официальном сайте ФИФА, было продано 200 тысяч билетов.

«Рассчитываем на всплеск (продаж билетов на Кубок конфедераций-2017) после 19 апреля. Люди привыкли доверять бумаге, а не сертификатам в интернете. Люди хотят прийти и купить билет физически, и билетный центр даст такую возможность — купить билет в бумажном виде. Думаю, это одна из причин, по которой можно более интенсивно обеспечить продажи», — сказал Сорокин журналистам.