Сорокин: Оргкомитет «Россия-2018» ждет всплеска продаж билетов на КК после 19 апреля
МОСКВА, 8 апр —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Оргкомитет «Россия-2018» ожидает всплеска продаж билетов на Кубок конфедераций 2017 года после 19 апреля, когда откроется билетный центр, заявил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи,
«Рассчитываем на всплеск (продаж билетов на Кубок конфедераций-2017) после 19 апреля. Люди привыкли доверять бумаге, а не сертификатам в интернете. Люди хотят прийти и купить билет физически, и билетный центр даст такую возможность — купить билет в бумажном виде. Думаю, это одна из причин, по которой можно более интенсивно обеспечить продажи», — сказал Сорокин журналистам.
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