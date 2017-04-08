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8 апреля 2017, 13:30 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Сорокин: Оргкомитет «Россия-2018» ждет всплеска продаж билетов на КК после 19 апреля

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Оргкомитет «Россия-2018» ожидает всплеска продаж билетов на Кубок конфедераций 2017 года после 19 апреля, когда откроется билетный центр, заявил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Ранее сообщалось, что с 1 марта, когда билеты поступили в продажу на официальном сайте ФИФА, было продано 200 тысяч билетов.

«Рассчитываем на всплеск (продаж билетов на Кубок конфедераций-2017) после 19 апреля. Люди привыкли доверять бумаге, а не сертификатам в интернете. Люди хотят прийти и купить билет физически, и билетный центр даст такую возможность — купить билет в бумажном виде. Думаю, это одна из причин, по которой можно более интенсивно обеспечить продажи», — сказал Сорокин журналистам.
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МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт, Артем Калинин. Вопрос эксплуатации верхних ярусов трибун за воротами на стадионе «Фишт» в Сочи решается, уверенности в том, что они будут использованы на Кубке конфедераций по футболу в 2017 году, нет, заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
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