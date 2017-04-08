Сорокин: Уверенности в использовании верхних ярусов «Фишта» на Кубке конфедераций нет
МОСКВА, 8 апр —
Р-Спорт, Артем Калинин. Вопрос эксплуатации верхних ярусов трибун за воротами на стадионе «Фишт» в Сочи решается, уверенности в том, что они будут использованы на Кубке конфедераций по футболу в 2017 году, нет, заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
Арена «Фишт», принимавшая церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2014 года, была реконструирована в футбольный стадион под Кубок конфедераций и чемпионат мира в России и была официально открыта матчем сборных России и Бельгии в конце марта. Ранее операционный директор оргкомитета «Россия-2018» Дмитрий Годунов заявлял, что по результатам пятого визита ФИФА были даны рекомендации по вопросам комфорта, среди которых есть изменение конфигурации перил и наличие опоры ног для зрителей.
«Сейчас вопрос об использовании верхних ярусов трибун (за воротами) в Сочи решается. Нет уверенности, что будем использовать их на Кубке конфедераций. По чемпионату мира вопрос еще не обсуждался, — сказал Сорокин журналистам. — Возможно, верхние ряды будут использованы под
Как ранее пояснял директор арены Олег Кравченко, общая вместимость арены составляет 43700 мест, 4130 из которых — на временных трибунах.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи,
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