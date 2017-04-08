Сорокин: Уверенности в использовании верхних ярусов «Фишта» на Кубке конфедераций нет

Арена «Фишт», принимавшая церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2014 года, была реконструирована в футбольный стадион под Кубок конфедераций и чемпионат мира в России и была официально открыта матчем сборных России и Бельгии в конце марта. Ранее операционный директор оргкомитета «Россия-2018» Дмитрий Годунов заявлял, что по результатам пятого визита ФИФА были даны рекомендации по вопросам комфорта, среди которых есть изменение конфигурации перил и наличие опоры ног для зрителей.

«Сейчас вопрос об использовании верхних ярусов трибун (за воротами) в Сочи решается. Нет уверенности, что будем использовать их на Кубке конфедераций. По чемпионату мира вопрос еще не обсуждался, — сказал Сорокин журналистам. — Возможно, верхние ряды будут использованы под какие-то другие конструкции — не для зрителей».

Как ранее пояснял директор арены Олег Кравченко, общая вместимость арены составляет 43700 мест, 4130 из которых — на временных трибунах.