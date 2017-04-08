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8 апреля 2017, 11:05 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Источник: Сборную Аргентины возглавит Сампаоли

Новым главным тренером сборной Аргентины будет наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли, утверждает Ole.

Новым главным тренером сборной Аргентины будет наставник Севильи <span class=error>Хорхе</span> <span class=error>Сампаоли</span> утверждает Ole. Увеличить
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Согласно информации источника, ассоциация футбола Аргентины (AFA) официально объявит о назначении Сампаоли на следующей неделе. Предполагается, что Сампаоли потребует контракт на пять лет.

Сампаоли недавно признался, что ему очень хотелось бы тренировать нападающего национальной команды и «Барселоны» Лионеля Месси.

Ранее сообщалось, что руководство AFA приняло решение уволить с поста главного тренера «альбиселесте» Эдгардо Баусу. По итогам 14 туров отборочного турнира чемпионата мира аргентинская сборная с 22 очками занимает 5-е место в турнирной таблице.

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Сампаоли: Если сборная Нидерландов и правда хочет меня нанять, это комплимент

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли прокомментировал слухи о том, что сборная Нидерландов рассматривает его кандидатуру на вакантный пост наставника команды, отметив, что если эта информация соответствует действительности, то для него это комплимент.
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