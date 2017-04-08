Источник: Сборную Аргентины возглавит Сампаоли
Новым главным тренером сборной Аргентины будет наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли, утверждает Ole.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Согласно информации источника, ассоциация футбола Аргентины (AFA) официально объявит о назначении Сампаоли на следующей неделе. Предполагается, что Сампаоли потребует контракт на пять лет.
Сампаоли недавно признался, что ему очень хотелось бы тренировать нападающего национальной команды и «Барселоны» Лионеля Месси.
Ранее сообщалось, что руководство AFA приняло решение уволить с поста главного тренера «альбиселесте» Эдгардо Баусу. По итогам 14 туров отборочного турнира чемпионата мира аргентинская сборная с 22 очками занимает 5-е место в турнирной таблице.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter