Источник: Сборную Аргентины возглавит Сампаоли

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Согласно информации источника, ассоциация футбола Аргентины (AFA) официально объявит о назначении Сампаоли на следующей неделе. Предполагается, что Сампаоли потребует контракт на пять лет.

Сампаоли недавно признался, что ему очень хотелось бы тренировать нападающего национальной команды и «Барселоны» Лионеля Месси.



Ранее сообщалось, что руководство AFA приняло решение уволить с поста главного тренера «альбиселесте» Эдгардо Баусу. По итогам 14 туров отборочного турнира чемпионата мира аргентинская сборная с 22 очками занимает 5-е место в турнирной таблице.