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8 апреля 2017, 10:04 | Футбол: Сборные | ТАСС

Расходы РФС на национальные сборные в 2016 году составили 1,403 млрд рублей

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Расходы Российского футбольного союза (РФС) на сборные команды России в 2016 году составили 1,403 млрд рублей. Об этом говорится в отчете о деятельности РФС за 2016 год, который будет представлен на конференции РФС в субботу.

Как отмечается в отчете о деятельности РФС за 2016 год финансовый план предполагал что на сборные будет потрачено 1543 млрд рублей. Увеличить
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Как отмечается в отчете, финансовый план РФС на 2016 год предполагал, что на сборные будет потрачено 1,543 млрд рублей, но по факту расходы по данной статье получились другими.

При этом доходы РФС от выступления команд в международных турнирах оказались меньше, чем планировалось — так, он составил 640,7 млн рублей вместо запланированных 660,5 млн.

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Новости Сборных команд

Расходы РФС на спортивные мероприятия сборной РФ в 2016 году составили 525,2 млн руб

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт, Александр Рогулев. Расходы Российского футбольного союза (РФС) на все сборные команды России в 2016 году составили 1,4 миллиарда рублей, из них 525,2 миллиона — расходы на спортивные мероприятия главной сборной, говорится в отчете организации за 2016 год.
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