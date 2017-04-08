Расходы РФС на национальные сборные в 2016 году составили 1,403 млрд рублей
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Расходы Российского футбольного союза (РФС) на сборные команды России в 2016 году составили 1,403 млрд рублей. Об этом говорится в отчете о деятельности РФС за 2016 год, который будет представлен на конференции РФС в субботу.
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Как отмечается в отчете, финансовый план РФС на 2016 год предполагал, что на сборные будет потрачено 1,543 млрд рублей, но по факту расходы по данной статье получились другими.
При этом доходы РФС от выступления команд в международных турнирах оказались меньше, чем планировалось — так, он составил 640,7 млн рублей вместо запланированных 660,5 млн.
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