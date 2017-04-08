Расходы РФС на национальные сборные в 2016 году составили 1,403 млрд рублей

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Как отмечается в отчете, финансовый план РФС на 2016 год предполагал, что на сборные будет потрачено 1,543 млрд рублей, но по факту расходы по данной статье получились другими.

При этом доходы РФС от выступления команд в международных турнирах оказались меньше, чем планировалось — так, он составил 640,7 млн рублей вместо запланированных 660,5 млн.