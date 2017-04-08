Расходы РФС на спортивные мероприятия сборной РФ в 2016 году составили 525,2 млн руб

В субботу в Москве проходит ежегодная конференция РФС. В 2016 году сборная России неудачно выступила на чемпионате Европы по футболу, заняв четвертое место в группе.

Согласно отчету, по сравнению с прошлым годом финансирование сборных значительно уменьшилось. Неудачное выступление главной национальной команды на Евро-2016 и неучастие в отборочном турнире ЧМ-2018 привело к реформированию премиальной системы. При этом возросло финансирование других сборных команд и подготовки резерва национальной команды.

Также выросли расходы по организации контрольных матчей на величину затрат по приглашению и обеспечению команд соперников. Причиной этого является решение ФИФА по исключению сборной России из внеконкурсного участия в отборочном турнире ЧМ-2018.