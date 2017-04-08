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8 апреля 2017, 10:11 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Расходы РФС на спортивные мероприятия сборной РФ в 2016 году составили 525,2 млн руб

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт, Александр Рогулев. Расходы Российского футбольного союза (РФС) на все сборные команды России в 2016 году составили 1,4 миллиарда рублей, из них 525,2 миллиона — расходы на спортивные мероприятия главной сборной, говорится в отчете организации за 2016 год.

В субботу в Москве проходит ежегодная конференция РФС. В 2016 году сборная России неудачно выступила на чемпионате Европы по футболу, заняв четвертое место в группе.

Согласно отчету, по сравнению с прошлым годом финансирование сборных значительно уменьшилось. Неудачное выступление главной национальной команды на Евро-2016 и неучастие в отборочном турнире ЧМ-2018 привело к реформированию премиальной системы. При этом возросло финансирование других сборных команд и подготовки резерва национальной команды.

Также выросли расходы по организации контрольных матчей на величину затрат по приглашению и обеспечению команд соперников. Причиной этого является решение ФИФА по исключению сборной России из внеконкурсного участия в отборочном турнире ЧМ-2018.

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Расходы РФС на национальные сборные в 2016 году составили 1,403 млрд рублей

Расходы РФС на национальные сборные в 2016 году составили 1,403 млрд рублей

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Расходы Российского футбольного союза (РФС) на сборные команды России в 2016 году составили 1,403 млрд рублей. Об этом говорится в отчете о деятельности РФС за 2016 год, который будет представлен на конференции РФС в субботу.
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