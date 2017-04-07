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7 апреля 2017, 20:58 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

КОНКАКАФ близок к созданию аналога европейской Лиги наций

Президент конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктор Монтальяни сообщил, что организация близка к заключению соглашения о создании Лиги наций, сообщает Reuters.

По его словам, участие в турнире примут все 41 член КОНКАКАФ. Главная идея соревнования уже согласована, а правила утверждены. В ближайшее время национальные сборные конфедерации будут уведомлены о формате турнира.

Лига наций КОНКАКАФ станет аналогом одноимённого европейского турнира. Формат европейской Лиги наций был утверждён в декабре 2014 года. С сентября по ноябрь 2018 года национальные команды 54 членов УЕФА будут поделены на четыре дивизиона согласно рейтингу УЕФА и сыграют между собой. Четыре победителя групп каждого дивизиона заработают повышение в классе и выйдут в финальный турнир Евро, а четыре худшие команды в следующем розыгрыше турнира 2020 года сыграют в дивизионе ниже. В июне 2019 года четыре победителя групп сыграют по системе плей-офф (полуфиналы и финал), чтобы определить чемпиона.
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