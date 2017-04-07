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7 апреля 2017, 20:41 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Сампаоли: Если сборная Нидерландов и правда хочет меня нанять, это комплимент

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли прокомментировал слухи о том, что сборная Нидерландов рассматривает его кандидатуру на вакантный пост наставника команды, отметив, что если эта информация соответствует действительности, то для него это комплимент.

«У меня не было никаких переговоров со сборной Нидерландов. Если это правда, что эта национальная команда хочет нанять меня иностранным тренером из-за того, какой футбол показывают мои команды, то расцениваю это как комплимент. Однако, думаю, это всего лишь слухи СМИ, и не более того», — цитирует Сампаоли FourFourTwo.

Предыдущий наставник голландцев Данни Блинд был уволен со своего поста после поражения от команды Болгарии (0:2) в матче квалификации ЧМ-2018. Набрав 7 очков в 5 матчах квалификации, сборная Нидерландов занимает четвёртое место в отборочной группе А.

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