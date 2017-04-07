Сампаоли: Если сборная Нидерландов и правда хочет меня нанять, это комплимент

«У меня не было никаких переговоров со сборной Нидерландов. Если это правда, что эта национальная команда хочет нанять меня иностранным тренером из-за того, какой футбол показывают мои команды, то расцениваю это как комплимент. Однако, думаю, это всего лишь слухи СМИ, и не более того», — цитирует Сампаоли FourFourTwo.



Предыдущий наставник голландцев Данни Блинд был уволен со своего поста после поражения от команды Болгарии (0:2) в матче квалификации ЧМ-2018. Набрав 7 очков в 5 матчах квалификации, сборная Нидерландов занимает четвёртое место в отборочной группе А.