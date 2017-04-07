Сборная Аргентины может остаться без главного тренера

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По данным издания, официально об отставке Баусы объявят на следующей неделе. Причиной увольнения станут неудовлетворительные результаты команды.

Под руководством Баусы сборная провела восемь матчей (три победы, две ничьи и три поражения). После 14 туров в южноамериканской квалификации на чемпионат мира-2018 Аргентина занимает пятое место. Эта строчка дает право сыграть в стыковых матчах с командой из Океании.

59-летний Бауса возглавил сборную Аргентины 1 августа 2016 года. Его возможным преемником в СМИ называется Хорхе Сампаоли, сейчас работающий в «Севилье», а до этого приводивший Чили к победе на Кубке Америки-2015.