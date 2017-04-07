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7 апреля 2017, 19:10 | Футбол: Сборные | Vesti.kz

Сборная Аргентины может остаться без главного тренера

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса может покинуть команду. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Команда идет на пятом месте что не дает прямую путевку на ЧМ_2018. Увеличить
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По данным издания, официально об отставке Баусы объявят на следующей неделе. Причиной увольнения станут неудовлетворительные результаты команды.

Под руководством Баусы сборная провела восемь матчей (три победы, две ничьи и три поражения). После 14 туров в южноамериканской квалификации на чемпионат мира-2018 Аргентина занимает пятое место. Эта строчка дает право сыграть в стыковых матчах с командой из Океании.

59-летний Бауса возглавил сборную Аргентины 1 августа 2016 года. Его возможным преемником в СМИ называется Хорхе Сампаоли, сейчас работающий в «Севилье», а до этого приводивший Чили к победе на Кубке Америки-2015.

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