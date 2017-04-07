Тейку, скорее всего, не поможет сборной Камеруна на Кубке конфедераций в России
Защитник «Сошо» и сборной Камеруна Адольф Тейку Камган, скорее всего, не сыграет на Кубке конфедераций 2017 года.
Об этом сообщает L’Equipe.
Футболист получил травму колена в товарищеском матче между Камеруном и Тунисом (1:0), который состоялся ещё 24 марта. Главный тренер Альбер Картье сообщил, что Тейку пропустит от шести до восьми недель.
Кубок конфедераций пройдёт в России с 17 июня по 2 июля. Камерун находится в группе В вместе с Чили, Австралией и Германией.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter