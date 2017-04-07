Тейку, скорее всего, не поможет сборной Камеруна на Кубке конфедераций в России

Россия почти готова к проведению Кубка конфедераций по футболу, который состоится во второй половине июня в четырех городах страны. Все стадионы готовы для проведения матчей турнира, и уже реализовано более 200 тыс. билетов. По словам президента Российского футбольного союза Виталия Мутко, 24 апреля может быть объявлено о готовности к турниру всех городов-участников.