Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29351098/
7 апреля 2017, 14:50 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Тейку, скорее всего, не поможет сборной Камеруна на Кубке конфедераций в России

Защитник «Сошо» и сборной Камеруна Адольф Тейку Камган, скорее всего, не сыграет на Кубке конфедераций 2017 года.

Об этом сообщает L’Equipe.

Футболист получил травму колена в товарищеском матче между Камеруном и Тунисом (1:0), который состоялся ещё 24 марта. Главный тренер Альбер Картье сообщил, что Тейку пропустит от шести до восьми недель.

Кубок конфедераций пройдёт в России с 17 июня по 2 июля. Камерун находится в группе В вместе с Чили, Австралией и Германией.

Сборная Камеруна
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Мутко не видит проблем

Мутко не видит проблем

Россия почти готова к проведению Кубка конфедераций по футболу, который состоится во второй половине июня в четырех городах страны. Все стадионы готовы для проведения матчей турнира, и уже реализовано более 200 тыс. билетов. По словам президента Российского футбольного союза Виталия Мутко, 24 апреля может быть объявлено о готовности к турниру всех городов-участников.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!