Футболистки сборных КНДР и Южной Кореи сыграли вничью в матче отбора Кубка Азии
ПХЕНЬЯН, 7 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Футболистки сборных КНДР и Республики Корея сыграли вничью в матче отборочного этапа Кубка Азии — 2018 со счетом 1:1. На встрече, которая проходила на стадионе имени Ким Ир Сена в Пхеньяне, были приняты повышенные меры безопасности.
Команда Южной Кореи выступает в группе В вместе с футболистками сборных КНДР, Узбекистана, Гонконга и Индии. Команда КНДР лидирует с 7 очками после трех матчей, футболистки Южной Кореи занимают второе место с 4 баллами после двух игр. Только победитель группы получит право выступить в Иордании в финальной части Кубка Азии.
Несмотря на напряженность в межкорейских отношениях, власти Южной Кореи не препятствовали поездке женской сборной в Пхеньян для участия в этом турнире.
Последний раз футболисты двух стран встречались в Пхеньяне в октябре 2015 года. Два товарищеских матча провели профсоюзные команды. Футболисты КНДР одержали убедительные победу со счетом 6:0 по сумме двух встреч.
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