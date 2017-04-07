Футболистки сборных КНДР и Южной Кореи сыграли вничью в матче отбора Кубка Азии

Команда Южной Кореи выступает в группе В вместе с футболистками сборных КНДР, Узбекистана, Гонконга и Индии. Команда КНДР лидирует с 7 очками после трех матчей, футболистки Южной Кореи занимают второе место с 4 баллами после двух игр. Только победитель группы получит право выступить в Иордании в финальной части Кубка Азии.

Несмотря на напряженность в межкорейских отношениях, власти Южной Кореи не препятствовали поездке женской сборной в Пхеньян для участия в этом турнире.

Последний раз футболисты двух стран встречались в Пхеньяне в октябре 2015 года. Два товарищеских матча провели профсоюзные команды. Футболисты КНДР одержали убедительные победу со счетом 6:0 по сумме двух встреч.