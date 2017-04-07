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https://sport.mail.ru/news/football-national/29347332/
7 апреля 2017, 11:58 | Футбол: Сборные | Советский спорт

Президент Ассоциации футбола Аргентины выразил кредит доверия Баусе

Президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа заявил, что главный тренер национальной команды Эдгардо Бауса сохраняет кредит доверия.

«Он остается в национальной команде. У него контракт. Мы продолжим работать вместе и узнавать друг друга.

Бауса очень хорош. Я не могу думать за всех. Я президент ассоциации. И у нас есть тренер, у которого действует контракт, — приводит Daily Mail слова президента.

Напомним, Бауса возглавил сборную Аргентины 1 августа. В девяти матчах под его руководством команда одержала три победы при двух ничьих и трех поражениях.

После 14 туров южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира Аргентина занимает пятое место, отставая на одно очко от Чили и Уругвая.

Напомним, пятое место дает право продолжить борьбу за попадание в финальную часть ЧМ-2018 в России через стыковые матчи с представителем Океании.

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