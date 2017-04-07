Мутко не видит проблем
Россия почти готова к проведению Кубка конфедераций по футболу, который состоится во второй половине июня в четырех городах страны. Все стадионы готовы для проведения матчей турнира, и уже реализовано более 200 тыс. билетов. По словам президента Российского футбольного союза Виталия Мутко, 24 апреля может быть объявлено о готовности к турниру всех
городов-участников.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
До начала Кубка конфедераций по футболу 2017 года в России осталось чуть более двух месяцев, и подготовка к нему идет полным ходом. Турнир пройдет в четырех городах страны на стадионах, которые в следующем году примут матчи чемпионата мира — Москве,
Наибольший вопрос вызывала готовность стадиона «Крестовский» в Петербурге, строительство которого было начато десять лет назад в 2007 году. Однако 31 марта подрядчик строительства ОАО «Метрострой» объявил о завершении работ на новом стадионе.
В части адаптации объекта к проведению Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года выполнены работы по обеспечению объекта дополнительными инженерными системами и их интеграции в действующий объект на общую сумму 3 млрд рублей, — говорится в
Таким образом, все четыре стадиона во всех городах готовы к проведению генеральной репетиции чемпионата мира по футболу.
Что касается инфраструктуры в городе, то Яхтенный мост к стадиону будет открыт 1 июня. Об этом сообщил
Олимпийский стадион «Фишт», конечно, был построен уже давно, однако потребовалось время, чтобы перепрофилировать его на футбольную арену. 28 марта на «Фиште» состоялся контрольный матч Россия — Бельгия, завершившийся результативной ничьей.
Никак нельзя обойти тему безопасности на предстоящем крупном турнире. В свете трагедии в
Уже в день теракта в комиссии Совета Федерации по подготовке к чемпионату мира сообщили, что в палате запланировано совещание представителем МВД на тему обеспечения безопасности в городах проведения как мирового первенства, так и Кубка конфедераций.
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заверил, что опасаться будет нечего.
«Есть полная уверенность — о чем мы заявляли неоднократно и можем повторить — в том, что безопасность во время Кубка конфедераций и чемпионата мира будет обеспечена на высочайшем уровне. Понятно, что меры безопасности будут усиленными, но они изначально предполагались таковыми, исходя из исключительного масштаба и статуса мероприятия. Эти меры давно регламентированы, соответствующие план и концепция уже разработаны», — заявил Сорокин агентству «Р-Спорт».
Подготовка к Кубку конфедераций находится уже на завершающей стадии, и
Сейчас достигнута практически высочайшая степень готовности. Создаются периметры безопасности, решаются операционные вопросы, готовятся волонтеры, отели. Больших вопросов нет. 24 апреля состоится совет ФИФА и оргкомитета в
По итогам месяца продаж было реализовано 211 745 билетов. Причем, их можно было купить только на сайте организации. Позднее, 19 апреля, стартует последний этап продажи, который помимо сайта ФИФА позволит болельщикам приобрести билеты в центрах продажи, которые откроются в четырех
Уже приходят новости из стана
Чемпионы мира 2014 года, команда Германии, собирается прибыть в Сочи 15 июня — за четыре дня до своего стартового матча с Австралией, который состоится 19 июня на стадионе «Фишт».
«10 июня нам предстоит провести в Нюрнберге отборочный матч чемпионата мира против команды
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России. Финал состоится в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter