Мутко не видит проблем

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

До начала Кубка конфедераций по футболу 2017 года в России осталось чуть более двух месяцев, и подготовка к нему идет полным ходом. Турнир пройдет в четырех городах страны на стадионах, которые в следующем году примут матчи чемпионата мира — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Основные этапы подготовки уже завершены, и прежде всего строительство и реконструкция стадионов. «Открытие Арена» в Москве и «Казань Арена» уже принимают домашние матчи «Спартака» и «Рубина», а в Сочи олимпийский стадион «Фишт» недавно стал местом проведения товарищеской встречи сборных России и Бельгии.

Наибольший вопрос вызывала готовность стадиона «Крестовский» в Петербурге, строительство которого было начато десять лет назад в 2007 году. Однако 31 марта подрядчик строительства ОАО «Метрострой» объявил о завершении работ на новом стадионе.

Цитата «31 марта завершились работы по дополнительным государственным контрактам, заключенным комитетом по строительству и ОАО «Метрострой» в декабре прошлого года.

В части адаптации объекта к проведению Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года выполнены работы по обеспечению объекта дополнительными инженерными системами и их интеграции в действующий объект на общую сумму 3 млрд рублей, — говорится в пресс-релизе компании.

Таким образом, все четыре стадиона во всех городах готовы к проведению генеральной репетиции чемпионата мира по футболу.

Что касается инфраструктуры в городе, то Яхтенный мост к стадиону будет открыт 1 июня. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин. Длина моста составит один километр, а проезжая часть будет иметь ширину девять метров. Он соединит Крестовский остров с материковой частью города.

Олимпийский стадион «Фишт», конечно, был построен уже давно, однако потребовалось время, чтобы перепрофилировать его на футбольную арену. 28 марта на «Фиште» состоялся контрольный матч Россия — Бельгия, завершившийся результативной ничьей.

Никак нельзя обойти тему безопасности на предстоящем крупном турнире. В свете трагедии в Санкт-Петербурге вопрос обеспечения сохранности зрителей и участников стал особенно важным.

Уже в день теракта в комиссии Совета Федерации по подготовке к чемпионату мира сообщили, что в палате запланировано совещание представителем МВД на тему обеспечения безопасности в городах проведения как мирового первенства, так и Кубка конфедераций.

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заверил, что опасаться будет нечего.

«Есть полная уверенность — о чем мы заявляли неоднократно и можем повторить — в том, что безопасность во время Кубка конфедераций и чемпионата мира будет обеспечена на высочайшем уровне. Понятно, что меры безопасности будут усиленными, но они изначально предполагались таковыми, исходя из исключительного масштаба и статуса мероприятия. Эти меры давно регламентированы, соответствующие план и концепция уже разработаны», — заявил Сорокин агентству «Р-Спорт».

Подготовка к Кубку конфедераций находится уже на завершающей стадии, и вице-премьер и президент РФС Виталий Мутко подтвердил, что Россия будет готова принять турнир.

Цитата «Сейчас можно говорить, что Россия вышла на финишную прямую подготовки к Кубку конфедераций.

Сейчас достигнута практически высочайшая степень готовности. Создаются периметры безопасности, решаются операционные вопросы, готовятся волонтеры, отели. Больших вопросов нет. 24 апреля состоится совет ФИФА и оргкомитета в Санкт-Петербурге, где мы еще раз подведем итоги. Думаю, там будет объявлено ФИФА о готовности по всем городам-участникам Кубка конфедераций. Проблем не вижу, — цитирует Мутко «Чемпионат.com».

Пресс-служба ФИФА уже объявила о завершении первого этапа продажи билетов на турнир «в порядке живой очереди».

По итогам месяца продаж было реализовано 211 745 билетов. Причем, их можно было купить только на сайте организации. Позднее, 19 апреля, стартует последний этап продажи, который помимо сайта ФИФА позволит болельщикам приобрести билеты в центрах продажи, которые откроются в четырех городах-организаторах Кубка конфедераций.

Уже приходят новости из стана сборных-участниц турнира.

Чемпионы мира 2014 года, команда Германии, собирается прибыть в Сочи 15 июня — за четыре дня до своего стартового матча с Австралией, который состоится 19 июня на стадионе «Фишт».

«10 июня нам предстоит провести в Нюрнберге отборочный матч чемпионата мира против команды Сан-Марино. Затем футболисты получат два выходных, после чего проведут два тренировочных дня во Франкфурте. 15 июня команда отправится в Сочи», — приводит слова пресс-службы сборной ТАСС.