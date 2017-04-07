Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29345039/
7 апреля 2017, 9:52 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

AFA решила уволить Баусу с поста главного тренера сборной Аргентины

Дни главного тренера сборной Аргентины Эдгардо Баусы у руля команды сочтены, сообщает Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, руководство ассоциации футбола Аргентины (AFA) приняло решение уволить Баусу с этого поста. В AFA недовольны уровнем игры и результатами команды в отборочном турнире чемпионата мира.

Баусе пока официально не сообщали о принятом решении и наверняка сделают это на следующей неделе.

По итогам 14 туров отборочного турнира мундиаля «альбиселесте» с 22 очками занимает 5-е место в турнирной таблице.

Сборная Аргентины
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Месси не реагирует на критику

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, как относится к критике в свой адрес за выступление в национальной команде.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!