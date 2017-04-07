AFA решила уволить Баусу с поста главного тренера сборной Аргентины
Дни главного тренера сборной Аргентины Эдгардо Баусы у руля команды сочтены, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, руководство ассоциации футбола Аргентины (AFA) приняло решение уволить Баусу с этого поста. В AFA недовольны уровнем игры и результатами команды в отборочном турнире чемпионата мира.
Баусе пока официально не сообщали о принятом решении и наверняка сделают это на следующей неделе.
По итогам 14 туров отборочного турнира мундиаля «альбиселесте» с 22 очками занимает 5-е место в турнирной таблице.
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