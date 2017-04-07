AFA решила уволить Баусу с поста главного тренера сборной Аргентины

Согласно информации источника, руководство ассоциации футбола Аргентины (AFA) приняло решение уволить Баусу с этого поста. В AFA недовольны уровнем игры и результатами команды в отборочном турнире чемпионата мира.



Баусе пока официально не сообщали о принятом решении и наверняка сделают это на следующей неделе.



По итогам 14 туров отборочного турнира мундиаля «альбиселесте» с 22 очками занимает 5-е место в турнирной таблице.