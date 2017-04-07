Женская сборная России крупно проиграла США в товарищеском матче

Матч проходил во Фриско, штат Техас. Сборная США открыла счёт на 11-й минуте — отличилась Кристал Данн. На 17-й минуте Элли Лонг удвоила преимущество хозяев, а на 39-й минуте ещё раз забила Данн. Лонг также оформила дубль на 70-й минуте.



Ещё один товарищеский матч между сборными России и США пройдет 9 апреля в Хьюстоне.



США — Россия — 4:0 (3:0)



Голы: Данн, 11 (1:0); Лонг, 17 (2:0); Данн, 39 (3:0); Лонг, 70 (4:0).