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7 апреля 2017, 9:47 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Женская сборная России крупно проиграла США в товарищеском матче

Женская сборная России уступила США в товарищеском матче со счётом 0:4.

Матч проходил во Фриско, штат Техас. Сборная США открыла счёт на 11-й минуте — отличилась Кристал Данн. На 17-й минуте Элли Лонг удвоила преимущество хозяев, а на 39-й минуте ещё раз забила Данн. Лонг также оформила дубль на 70-й минуте.

Ещё один товарищеский матч между сборными России и США пройдет 9 апреля в Хьюстоне.

США — Россия — 4:0 (3:0)

Голы: Данн, 11 (1:0); Лонг, 17 (2:0); Данн, 39 (3:0); Лонг, 70 (4:0).
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Матч женских футбольных сборных США и России начнется с минуты молчания

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Товарищеский матч между женскими сборными США и России по футболу начнется с минуты молчания в память о погибших в результате теракта 3 апреля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.
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