Василий Кикнадзе: ФИФА и Россия идут на таран
Весна перестает быть томной: до Кубка конфедераций с чемпионатом мира рукой подать, а права на показ этих событий ФИФА не проданы, нами не куплены. Стороны никак не сойдутся в цене. В Цюрихе хотят 120 миллионов, Россия готова предложить примерно столько же, сколько платила за ЧМ-2014, — в три раза меньше. Такой разброс вызывает беспокойство: договорятся ли? Покажут ли оба турнира болельщикам
страны-организатора?
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НУЖЕН КОМПРОМИСС
Чтобы понять суть происходящего, мы обратились за комментариями к многолетнему руководителю спортивных каналов ВГТРК Василию Кикнадзе.
— Когда прозвучит последний звонок для договоренности о покупке прав?
— Перед ЧМ-2002 переговоры шли около полутора лет. А договорился я в итоге за 4 дня до начала турнира. Прямо из Цюриха полетел в Сеул.
— С ума сойти. Как же за 4 дня решить море технических вопросов?
— Естественно, комментаторские позиции и все прочее забронировали заранее, надеясь на положительный исход переговоров. Ждали только финальной отмашки. Остальное не относится к ответственности организаторов. На Олимпиаде всем «бродкастингом» занимается компания OBS, на чемпионатах мира — HBS. Очень профессиональная команда, во главе — Фрэнсис Телье, отвечающий за организацию трансляций.
— От кого ждать уступок — от ФИФА или от России?
— На самом деле ФИФА тоже хочет договориться. Очень хочет. Представьте, что чемпионат в России идет, но его не показывают! Нонсенс! Сейчас ситуация непростая: канала ограничены в рекламе брендов и торговых марок чемпионата, не имеют доступа к контенту, который может предложить ФИФА, стеснены в продвижении самих КК и ЧМ. ФИФА, в свою очередь, имеет обязательства перед спонсорами, которые нужно выполнять. Непоказ чемпионата в
— Договорятся?
— Легкими переговоры точно не будут. Это как летчики, идущие на таран: кто отвернет, тот проиграл. Если никто не отвернет, плохо будет обоим. Причем вопрос отчасти уходит из телевизионного и коммерческого поля в политическое. Как человек, который 15 последних лет вел переговоры по большинству телеправ на показ крупных спортивных событий, в том числе Олимпиад, скажу: уход в «глухую несознанку», мне кажется, очень опасен и для ФИФА, и для нас. Выигравших не будет. Нужен постоянный контакт и поиск компромисса.
РОССИЯ — ОБЫЧНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ
— Как удобнее для каналов — объединиться в пул или покупать права по отдельности?
— Мировая практика — пул. ARD и ZDF приобретают трансляции совместно в течение многих лет.
— Какое отношение к показу КК и ЧМ Россия будет иметь сугубо технически?
— Никакого. HBS — могучая структура, принадлежащая крупнейшей маркетинговой компании Infront Sports & Media. Показывает чемпионаты мира уже лет 20, наверное. В Россию будет завезена вся необходимая техника для показа ЧМ — у нас ничего не возьмут.
— Неужели и кабели свои проложат?
— Оптическое волокно между базами, аренами, гостиницами — за организаторами. Хотя разводка на стадионах, если не путаю, — все равно HBS. В Россию приедет, думаю, тысячи полторы их сотрудников. Со своей аппаратурой, которую привезут в специальных морских контейнерах, уже готовую к использованию. У HBS очень серьезный подход к режиссерам — есть испанцы, немцы, французы, англичане. У каждого свои пожелания, которые технически будут учтены. Хотя количество камер, машин повтора и прочих опций на групповом этапе строго типовое. А вот в
— Получается, мы, являясь
— Абсолютно. Обычные покупатели. Разве что получить с нас за права хотят больше. То же самое с сочинской Олимпиадой: в результате очень жестких двухлетних переговоров удалось сбить цену в два раза. Правда, HBS и OBS производят только международный сигнал. А многие телекомпании хотят освещать свои команды дополнительно. Именно этим занималось в Сочи АНО «Панорама» — мы показывали наших с любого стадиона. В футболе полегче: всего 64
БРАЗИЛИЯ ПЛАТИЛА СТОЛЬКО ЖЕ, АМЕРИКА — КУДА БОЛЬШЕ
Предложенные нам расценки на телеправа, оказывается, вовсе не заоблачны по мировым меркам.
Если Россия заплатила за ЧМ-2014 примерно 40 миллионов, то бразильская корпорация Rede Globo приобрела у ФИФА пакет на ЧМ-2010 и ЧМ-2014 за 220 миллионов долларов: 100 — за турнир в ЮАР и 120 — за ЧМ в Бразилии. Не слишком это афишируя. Странно, что Россия сейчас удивляется ценнику ФИФА — ей предложен аналогичный прейскурант. Другое дело — наше умение или неумение продавать рекламу. Но это, в конце концов, не проблемы ФИФА.
Единственная страна, которая не скрывает расходы на трансляции чемпионатов мира — США. Вот какие цифры приводит TheNew York Times. За пакет «ЧМ-2010 плюс ЧМ-2014» (бонусом в него входят и другие турниры под эгидой ФИФА) канал ESPNзаплатил 100 миллионов долларов. Тогда как испаноязычный вещатель Univision — 325 миллионов, что объясняется куда большим интересом к футболу испаноговорящего населения США.
На пакет «ЧМ-2018 плюс ЧМ-2022» американцам пришлось потратить еще больше. ESPN не выдержал конкуренции — права достались FOX более чем за 400 миллионов долларов. То есть цены выросли в четыре раза. В то же время испаноговорящийTelemundo, принадлежащий NBC, выложил за показ двух ближайших чемпионатов мира примерно 600 миллионов долларов.
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