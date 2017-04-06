Василий Кикнадзе: ФИФА и Россия идут на таран

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

НУЖЕН КОМПРОМИСС

Чтобы понять суть происходящего, мы обратились за комментариями к многолетнему руководителю спортивных каналов ВГТРК Василию Кикнадзе.

— Когда прозвучит последний звонок для договоренности о покупке прав?

— Перед ЧМ-2002 переговоры шли около полутора лет. А договорился я в итоге за 4 дня до начала турнира. Прямо из Цюриха полетел в Сеул.

— С ума сойти. Как же за 4 дня решить море технических вопросов?

— Естественно, комментаторские позиции и все прочее забронировали заранее, надеясь на положительный исход переговоров. Ждали только финальной отмашки. Остальное не относится к ответственности организаторов. На Олимпиаде всем «бродкастингом» занимается компания OBS, на чемпионатах мира — HBS. Очень профессиональная команда, во главе — Фрэнсис Телье, отвечающий за организацию трансляций.

— От кого ждать уступок — от ФИФА или от России?

— На самом деле ФИФА тоже хочет договориться. Очень хочет. Представьте, что чемпионат в России идет, но его не показывают! Нонсенс! Сейчас ситуация непростая: канала ограничены в рекламе брендов и торговых марок чемпионата, не имеют доступа к контенту, который может предложить ФИФА, стеснены в продвижении самих КК и ЧМ. ФИФА, в свою очередь, имеет обязательства перед спонсорами, которые нужно выполнять. Непоказ чемпионата в стране-организаторе для Цюриха — очень серьезный удар. Так что желание есть с обеих сторон.

— Договорятся?

— Легкими переговоры точно не будут. Это как летчики, идущие на таран: кто отвернет, тот проиграл. Если никто не отвернет, плохо будет обоим. Причем вопрос отчасти уходит из телевизионного и коммерческого поля в политическое. Как человек, который 15 последних лет вел переговоры по большинству телеправ на показ крупных спортивных событий, в том числе Олимпиад, скажу: уход в «глухую несознанку», мне кажется, очень опасен и для ФИФА, и для нас. Выигравших не будет. Нужен постоянный контакт и поиск компромисса.

РОССИЯ — ОБЫЧНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

— Как удобнее для каналов — объединиться в пул или покупать права по отдельности?

— Мировая практика — пул. ARD и ZDF приобретают трансляции совместно в течение многих лет. Когда-то у телеканала «Спорт», где я работал, была дикая война за права с Первым каналом. Потом стали покупать вместе, и все проблемы ушли. Соблюдали очередность, честно распределяли матчи. Так же приобретали Олимпиаду: я представлял три российских канала сразу. Это нормально, ведь и рекламу потом логично продавать в пакете, и спонсоров с партнерами искать.

— Какое отношение к показу КК и ЧМ Россия будет иметь сугубо технически?

— Никакого. HBS — могучая структура, принадлежащая крупнейшей маркетинговой компании Infront Sports & Media. Показывает чемпионаты мира уже лет 20, наверное. В Россию будет завезена вся необходимая техника для показа ЧМ — у нас ничего не возьмут.

— Неужели и кабели свои проложат?

— Оптическое волокно между базами, аренами, гостиницами — за организаторами. Хотя разводка на стадионах, если не путаю, — все равно HBS. В Россию приедет, думаю, тысячи полторы их сотрудников. Со своей аппаратурой, которую привезут в специальных морских контейнерах, уже готовую к использованию. У HBS очень серьезный подход к режиссерам — есть испанцы, немцы, французы, англичане. У каждого свои пожелания, которые технически будут учтены. Хотя количество камер, машин повтора и прочих опций на групповом этапе строго типовое. А вот в плей-офф произойдут изменения. Увеличится количество камер: HBS попросту привезет их из городов, где матчей больше не будет. И так вплоть до финала — контейнерная концепция это позволяет.

— Получается, мы, являясь страной-организатором, ничем не отличаемся с точки зрения прав и трансляций от какой-нибудь Индии или Канады?

— Абсолютно. Обычные покупатели. Разве что получить с нас за права хотят больше. То же самое с сочинской Олимпиадой: в результате очень жестких двухлетних переговоров удалось сбить цену в два раза. Правда, HBS и OBS производят только международный сигнал. А многие телекомпании хотят освещать свои команды дополнительно. Именно этим занималось в Сочи АНО «Панорама» — мы показывали наших с любого стадиона. В футболе полегче: всего 64 матча-события. Значит, максимальное число арен, на которые нужно пригонять национальные телемашины, — семь. Для финалистов. И вот эти машины, производящие так называемый унилатеральный, то есть односторонний сигнал, арендуются в России. Для нашей сборной такие тоже понадобятся. И спрос на них со стороны мировых телекомпаний весьма велик.

БРАЗИЛИЯ ПЛАТИЛА СТОЛЬКО ЖЕ, АМЕРИКА — КУДА БОЛЬШЕ

Предложенные нам расценки на телеправа, оказывается, вовсе не заоблачны по мировым меркам.

Если Россия заплатила за ЧМ-2014 примерно 40 миллионов, то бразильская корпорация Rede Globo приобрела у ФИФА пакет на ЧМ-2010 и ЧМ-2014 за 220 миллионов долларов: 100 — за турнир в ЮАР и 120 — за ЧМ в Бразилии. Не слишком это афишируя. Странно, что Россия сейчас удивляется ценнику ФИФА — ей предложен аналогичный прейскурант. Другое дело — наше умение или неумение продавать рекламу. Но это, в конце концов, не проблемы ФИФА.

Единственная страна, которая не скрывает расходы на трансляции чемпионатов мира — США. Вот какие цифры приводит TheNew York Times. За пакет «ЧМ-2010 плюс ЧМ-2014» (бонусом в него входят и другие турниры под эгидой ФИФА) канал ESPNзаплатил 100 миллионов долларов. Тогда как испаноязычный вещатель Univision — 325 миллионов, что объясняется куда большим интересом к футболу испаноговорящего населения США.

На пакет «ЧМ-2018 плюс ЧМ-2022» американцам пришлось потратить еще больше. ESPN не выдержал конкуренции — права достались FOX более чем за 400 миллионов долларов. То есть цены выросли в четыре раза. В то же время испаноговорящийTelemundo, принадлежащий NBC, выложил за показ двух ближайших чемпионатов мира примерно 600 миллионов долларов.