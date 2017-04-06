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6 апреля 2017, 12:40 | Футбол: Сборные | «Прессбол»

В новом рейтинга ФИФА сборная Беларуси опустилась на 78-е место

В обновленном рейтинге ФИФА за 6 апреля 2017 года сборная Беларуси опустилась на 6 позиций по сравнению с мартом и ныне занимает 78-е место.

В обновленном рейтинге ФИФА за 6 апреля 2017 года сборная Беларуси опустилась на 6 позиций по сравнению с мартом и ныне занимает 78-е место. Увеличить
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За месяц, прошедший после составления предыдущей классификации, сборная Беларуси провела два матча: со шведами (0:4) и македонцами (0:3).

Рейтинг ФИФА за 6 апреля 2017 года

1 (2) Бразилия 1661 очко.

2 (1) Аргентина 1603.

3 (3) Германия 1464.

4 (4) Чили 1403.

5 (7) Колумбия 1348.

6 (6) Франция 1294.

7 (5) Бельгия 1281.

8 (8) Португалия 1259.

9 (11) Швейцария 1212.

10 (10) Испания 1204… ….

78 (72) БЕЛАРУСЬ 428.

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