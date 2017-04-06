В новом рейтинга ФИФА сборная Беларуси опустилась на 78-е место
В обновленном рейтинге ФИФА за 6 апреля 2017 года сборная Беларуси опустилась на 6 позиций по сравнению с мартом и ныне занимает 78-е место.
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За месяц, прошедший после составления предыдущей классификации, сборная Беларуси провела два матча: со шведами (0:4) и македонцами (0:3).
Рейтинг ФИФА за 6 апреля 2017 года
1 (2) Бразилия 1661 очко.
2 (1) Аргентина 1603.
3 (3) Германия 1464.
4 (4) Чили 1403.
5 (7) Колумбия 1348.
6 (6) Франция 1294.
7 (5) Бельгия 1281.
8 (8) Португалия 1259.
9 (11) Швейцария 1212.
10 (10) Испания 1204… ….
78 (72) БЕЛАРУСЬ 428.
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