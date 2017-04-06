Сборная Казахстана вылетела из Топ-100 рейтинга ФИФА
В двух последних играх подопечные Бородюка потерпели два поражения.
Сборная Казахстана по футболу потеряла 11 позиций в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), который сегодня, 6 апреля, был опубликован на официальном сайте организации, сообщает корреспондент Vesti.kz.
За отчетный период с момента последнего обновления подопечные Александра Бородюка провела две игры. Так, 22 марта казахстанские футболисты в товарищеском матче на выезде уступили Кипру (1:3), а через четыре дня в Ереване потерпели поражение от Армении (0:2) в рамках отбора на чемпионат мира-2018. Отметим, что эти обе игры стали первыми для Бородюка на новой должности.
В обновленном рейтинге ФИФА Казахстан занимает 105-е место. При этом отметим, что национальная сборная впервые с августа покинула первую сотню.
Первая десятка рейтинга также претерпела изменения. В лидеры вышла Бразилия, сместив на второе место Аргентину. Колумбия и Бельгия поменялись местами, расположившись на пятой и седьмой строчкой соответственно. Швейцария поднялась на две позиции и вошла в ТОП-10.
Рейтинг ФИФА от 6 апреля:
1 (2). Бразилия — 1661 очков;
2 (1). Аргентина — 1603;
3 (3). Германия — 1464;
4 (4). Чили — 1403;
5 (7). Колумбия — 1348;
6 (6). Франция — 1294;
7 (5). Бельгия — 1281;
8 (8). Португалия — 1259;
9 (11). Швейцария — 1212;
10 (10). Испания — 1204;
… 105 (94). Казахстан — 325.
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