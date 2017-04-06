Сборная Казахстана вылетела из Топ-100 рейтинга ФИФА

Сборная Казахстана по футболу потеряла 11 позиций в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), который сегодня, 6 апреля, был опубликован на официальном сайте организации, сообщает корреспондент Vesti.kz.

За отчетный период с момента последнего обновления подопечные Александра Бородюка провела две игры. Так, 22 марта казахстанские футболисты в товарищеском матче на выезде уступили Кипру (1:3), а через четыре дня в Ереване потерпели поражение от Армении (0:2) в рамках отбора на чемпионат мира-2018. Отметим, что эти обе игры стали первыми для Бородюка на новой должности.

В обновленном рейтинге ФИФА Казахстан занимает 105-е место. При этом отметим, что национальная сборная впервые с августа покинула первую сотню.

Первая десятка рейтинга также претерпела изменения. В лидеры вышла Бразилия, сместив на второе место Аргентину. Колумбия и Бельгия поменялись местами, расположившись на пятой и седьмой строчкой соответственно. Швейцария поднялась на две позиции и вошла в ТОП-10.

Рейтинг ФИФА от 6 апреля:

1 (2). Бразилия — 1661 очков;

2 (1). Аргентина — 1603;

3 (3). Германия — 1464;

4 (4). Чили — 1403;

5 (7). Колумбия — 1348;

6 (6). Франция — 1294;

7 (5). Бельгия — 1281;

8 (8). Португалия — 1259;

9 (11). Швейцария — 1212;

10 (10). Испания — 1204;

… 105 (94). Казахстан — 325.