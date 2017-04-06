Сборная России опустилась на 61-е место в рейтинге ФИФА, повторив антирекорд
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Сборная России опустилась с 60-го на 61-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает
пресс-служба ФИФА.
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В активе российской команды 561 очко. Сборная России повторила антирекорд, который был установлен в феврале (61-е место).
В ноябре российские футболисты, опустившись на 55-е место, обновили антирекорд, установленный еще в 1998 году (тогда команда располагалась на 40-й строчке рейтинга). В декабре российская команда ухудшила свое положение в рейтинге, опустившись на 56-е место.
Такие изменения в том числе вызваны тем, что сборная России как
Рейтинг возглавила команда Бразилии (1661 очко), на второе место опустилась сборная Аргентины (1603), лидирующую тройку замыкает команда Германии (1464).
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