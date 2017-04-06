Матч женских футбольных сборных США и России начнется с минуты молчания
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Товарищеский матч между женскими сборными США и России по футболу начнется с минуты молчания в память о погибших в результате теракта 3 апреля в
Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.
Матч США — Россия пройдет 7 апреля в американском городе Фриско (штат Техас), начало — 3:30 мск.
Команды проведут два товарищеских матчах. Вторая встреча состоится 9 апреля в Хьюстоне (штат Техас), начало в 21:00 мск.
Встречи с США пройдут в рамках подготовки сборной России к финальному раунду чемпионата Европы — 2017, который пройдет с 16 июля по 6 августа в Нидерландах. На групповом этапе европейского первенства россиянки встретятся с командами Италии, Швеции и Германии.
В понедельник, 3 апреля, в
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