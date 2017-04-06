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https://sport.mail.ru/news/football-national/29333575/
6 апреля 2017, 10:33 | Футбол: Сборные | ТАСС

Матч женских футбольных сборных США и России начнется с минуты молчания

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Товарищеский матч между женскими сборными США и России по футболу начнется с минуты молчания в память о погибших в результате теракта 3 апреля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

Матч США — Россия пройдет 7 апреля в американском городе Фриско (штат Техас), начало — 3:30 мск.

Команды проведут два товарищеских матчах. Вторая встреча состоится 9 апреля в Хьюстоне (штат Техас), начало в 21:00 мск.

Встречи с США пройдут в рамках подготовки сборной России к финальному раунду чемпионата Европы — 2017, который пройдет с 16 июля по 6 августа в Нидерландах. На групповом этапе европейского первенства россиянки встретятся с командами Италии, Швеции и Германии.

В понедельник, 3 апреля, в Санкт-Петербурге около 14:40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв неустановленного устройства. Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт. По последним данным, погибли 14 человек, пострадали более 50.
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