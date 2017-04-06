Сборная Германии прилетит в Сочи за 4 дня до своего первого матча на Кубке конфедераций
ХЕЛЬСИНКИ, 6 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Сборная Германии по футболу планирует прибыть в Сочи 15 июня, за четыре дня до первого матча команды на Кубке конфедераций. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе Немецкого футбольного союза.
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В своем стартовом матче на Кубке конфедераций немцы 19 июня сыграют в Сочи с австралийцами.
«10 июня нам предстоит провести в Нюрнберге отборочный матч чемпионата мира против команды
22 июня сборная Германии сыграет в Казани с чилийцами, а 25 июня — в Сочи с камерунцами.
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