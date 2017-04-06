Сборная Германии прилетит в Сочи за 4 дня до своего первого матча на Кубке конфедераций

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В своем стартовом матче на Кубке конфедераций немцы 19 июня сыграют в Сочи с австралийцами.

«10 июня нам предстоит провести в Нюрнберге отборочный матч чемпионата мира против команды Сан-Марино. Затем футболисты получат два выходных, после чего проведут два тренировочных дня во Франкфурте. 15 июня команда отправится в Сочи», — сообщили в пресс-службе.

22 июня сборная Германии сыграет в Казани с чилийцами, а 25 июня — в Сочи с камерунцами.