Тренеры сборной Германии распределят футболистов между Кубком конфедераций и молодежным ЧЕ

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Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля, а молодежный чемпионат Европы (для игроков, родившихся после 1 января 1994 года) в Польше — с 16 по 30 июня.

«Дело в том, что одновременно с Кубком конфедераций будет проходить молодежный чемпионат Европы. Спортивному блоку федерации во главе с тренером национальной сборной Йоахимом Левом предстоит определиться, кто из игроков поедет в Россию, а кто — в Польшу. Также нужно учитывать, что у ряда игроков накопится огромное количество матчей в текущем сезоне, и им понадобится время для восстановления», — отметил Гриндель.

Гриндель подчеркнул, что ни один из предстоящих турниров не является приоритетным для немцев. «Постараемся добиться максимума и в России, и в Польше. Но не нужно забывать, что победитель Кука конфедераций еще ни разу не выступил успешно на последующем чемпионате мира. Наша цель — выиграть чемпионат мира в России, мы фокусируемся именно на этом турнире», — сказал Гриндель.

«В любом случае, на Кубок конфедераций мы привезем конкурентоспособную команду, которая сможет оставить хорошее впечатление», — сказал глава федерации в заключение.

Из нынешнего состава сборной Германии на молодежном чемпионате Европы могут сыграть: защитники Джошуа Киммих и Никлас Зюле, а также полузащитники Эмре Джан, Юлиан Брандт, Лерой Сане, Юлиан Вайгль и Тимо Вернер.