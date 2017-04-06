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https://sport.mail.ru/news/football-national/29332946/
6 апреля 2017, 9:46 | Футбол: Сборные | ТАСС

Тренеры сборной Германии распределят футболистов между Кубком конфедераций и молодежным ЧЕ

ХЕЛЬСИНКИ, 6 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Тренерам сборной Германии предстоит определиться, кто из игроков предстоящим летом сыграет на Кубке конфедераций, а кто — на молодежном чемпионате Европы. Об этом ТАСС сообщил президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель.

Глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель подчеркнул что ни один из предстоящих турниров не является приоритетным для немцев. Увеличить
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Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля, а молодежный чемпионат Европы (для игроков, родившихся после 1 января 1994 года) в Польше — с 16 по 30 июня.

«Дело в том, что одновременно с Кубком конфедераций будет проходить молодежный чемпионат Европы. Спортивному блоку федерации во главе с тренером национальной сборной Йоахимом Левом предстоит определиться, кто из игроков поедет в Россию, а кто — в Польшу. Также нужно учитывать, что у ряда игроков накопится огромное количество матчей в текущем сезоне, и им понадобится время для восстановления», — отметил Гриндель.

Гриндель подчеркнул, что ни один из предстоящих турниров не является приоритетным для немцев. «Постараемся добиться максимума и в России, и в Польше. Но не нужно забывать, что победитель Кука конфедераций еще ни разу не выступил успешно на последующем чемпионате мира. Наша цель — выиграть чемпионат мира в России, мы фокусируемся именно на этом турнире», — сказал Гриндель.

«В любом случае, на Кубок конфедераций мы привезем конкурентоспособную команду, которая сможет оставить хорошее впечатление», — сказал глава федерации в заключение.

Из нынешнего состава сборной Германии на молодежном чемпионате Европы могут сыграть: защитники Джошуа Киммих и Никлас Зюле, а также полузащитники Эмре Джан, Юлиан Брандт, Лерой Сане, Юлиан Вайгль и Тимо Вернер.

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