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https://sport.mail.ru/news/football-national/29328092/
5 апреля 2017, 19:00 | Футбол: Сборные | «Газета.Ру»

На Кубок конфедераций — 2017 продано 211 745 билетов

По итогам завершившегося 5 апреля этапа продажи билетов на Кубок конфедераций — 2017 «в порядке живой очереди» в общей сложности реализовано 211 745 билетов, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Наибольшую активность при покупке билетов проявили болельщики из страны-организатора. Однако увеличивается интерес к билетам и со стороны любителей футбола из других стран. На данный момент в этом отношении лидируют болельщики из Чили, которые уже приобрели 7111 билетов.

Ранее РФС заявил, что будет поощрять болельщиков за правомерную поддержку клубов на Кубке конфедераций — 2017 и чемпионате мира 2018 года.
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