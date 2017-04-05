На Кубок конфедераций — 2017 продано 211 745 билетов
По итогам завершившегося 5 апреля этапа продажи билетов на Кубок конфедераций — 2017 «в порядке живой очереди» в общей сложности реализовано 211 745 билетов, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.
Наибольшую активность при покупке билетов проявили болельщики из
Ранее РФС заявил, что будет поощрять болельщиков за правомерную поддержку клубов на Кубке конфедераций — 2017 и чемпионате мира 2018 года.
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