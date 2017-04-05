Наибольшую активность при покупке билетов проявили болельщики из страны-организатора. Однако увеличивается интерес к билетам и со стороны любителей футбола из других стран. На данный момент в этом отношении лидируют болельщики из Чили, которые уже приобрели 7111 билетов.

Ранее РФС заявил, что будет поощрять болельщиков за правомерную поддержку клубов на Кубке конфедераций — 2017 и чемпионате мира 2018 года.