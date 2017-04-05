— Откуда взаимные претензии между футболистами и болельщиками? Можно понять ту и другую сторону. Существуют завышенные критерии у болельщиков, которые, возможно, смотрят много телевизор, слушают много ветеранов нашего футбола о том, что сборная является лидером во всем мире. К сожалению, это не так. Мы абсолютно средняя сборная, которая может у любой сборной выиграть и любой может проиграть. Все зависит от состояния. Когда мы едем на такой форум как чемпионат Европы, все ждут как минимум победы. Почему ее ждут, никто не понимает. Хотя в Европе к нашей сборной относятся абсолютно спокойно.