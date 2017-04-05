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5 апреля 2017, 18:28 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Сампаоли может возглавить сборную Катара, Хави станет помощником

Руководство Федерации футбола Катара рассчитывает пригласить на пост главного тренера сборной Хорхе Сампаоли, возглавляющего «Севилью», утверждает The Sun.

Руководство Федерации футбола Катара рассчитывает пригласить на пост главного тренера сборной <span class=error>Хорхе</span> <span class=error>Сампаоли</span> возглавляющего Севилью утверждает The Sun. Увеличить
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В качестве его ассистента катарцы видят экс-хавбека сборной Испании Хави, который сейчас играет в «Аль-Садде».

От Сампаоли ждут, что он достойно подготовит команду к домашнему ЧМ-2022 и сможет побороться за выход из группы.

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