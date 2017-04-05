Сампаоли может возглавить сборную Катара, Хави станет помощником
Руководство Федерации футбола Катара рассчитывает пригласить на пост главного тренера сборной Хорхе Сампаоли, возглавляющего «Севилью», утверждает The Sun.
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В качестве его ассистента катарцы видят
От Сампаоли ждут, что он достойно подготовит команду к домашнему ЧМ-2022 и сможет побороться за выход из группы.
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