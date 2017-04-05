Сампаоли может возглавить сборную Катара, Хави станет помощником

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В качестве его ассистента катарцы видят экс-хавбека сборной Испании Хави, который сейчас играет в «Аль-Садде».

От Сампаоли ждут, что он достойно подготовит команду к домашнему ЧМ-2022 и сможет побороться за выход из группы.