В Катаре хотят, чтобы сборную возглавил Сампаоли, а Хави стал его помощником

Катар в 2022 году примет чемпионат мира, и в стране мечтают, чтобы сборная по крайней мере вышла из группы на домашнем турнире.



В этой связи местная федерация футбола предложила аргентинскому специалисту долгосрочный контракт. Также в Катаре хотят, чтобы помощником Сампаоли стал бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави, который выступает за катарский клуб «Аль-Садд».

Ранее 57-летнего Самполи, который до прихода в «Севилью» работал со сборной Чили, сватали в «Барселону» и в сборную Аргентины.