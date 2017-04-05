В Катаре хотят, чтобы сборную возглавил Сампаоли, а Хави стал его помощником
В Катаре хотят видеть на посту главного тренера национальной сборной Хорхе Сампаоли, который в настоящее время возглавляет «Севилью», сообщает The Sun.
Катар в 2022 году примет чемпионат мира, и в стране мечтают, чтобы сборная по крайней мере вышла из группы на домашнем турнире.
В этой связи местная федерация футбола предложила аргентинскому специалисту долгосрочный контракт. Также в Катаре хотят, чтобы помощником Сампаоли стал бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави, который выступает за катарский клуб «Аль-Садд».
Ранее 57-летнего Самполи, который до прихода в «Севилью» работал со сборной Чили, сватали в «Барселону» и в сборную Аргентины.
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