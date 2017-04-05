«У сборной уже есть костяк». Вторая часть интервью с Черчесовым

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НАШИ ДЛЯ МЕНЯ — ЛУЧШИЕ

— Из какого числа кандидатов вы набираете сборную?

— Бухарова, например, в списке не было, а теперь есть. Не могу запретить футболистам проявлять себя. Мы и Панченко из первой лиги вызывали, когда была возможность посмотреть новых игроков. Вышел на замену в Катаре, свои 15 минутполучил. Скоро будем наблюдать за ним, надеюсь, в премьер-лиге. Его качества поняли, информацию проанализировали. Теперь эти качества нужно стабильно показывать на другом уровне.

— Общий круг кандидатов — человек 80?

— Меньше. Есть потенциальные игроки сборной, есть молодежная команда. Футболист «молодежки» попадет ко мне только в том случае, если будет реально претендовать на место в составе. И Зобнина, и Миранчука я вызывал из молодежной команды — и они играли. То же самое с Головиным, он оба матча провел. Не хочу забирать футболистов, чтобы просто посмотреть. Возвращать их назад сложнее.

— Если бы сейчас Жигулев и Жемалетдинов поварились в сборной, может к ЧМ-2018 были бы готовы.

— Поварившись в первой сборной и возвращаясь в молодежную, игроки уже не показывают того, чего от них ждут. Если футболист меня заинтересует, он останется у меня, возвращаться в молодежку не будет. Разве что для того, чтобы сыграть на больших турнирах.

— В молодежной сборной центральные защитники из ФНЛ. Беда.

— Почему?

— Несколько травм в первой команде, и приглашать на замену некого.

— Все время говорю: наши футболисты — самые лучшие для меня. Задача — сделать их сильнее, а не рассуждать о том, чего они не умеют. Сегодня ФНЛ, завтра — клуб выше рангом. Показательный пример — Джикия. Жаль, не играет сейчас в «Спартаке».

— Джикию не попробовали в недавних матчах из-за отсутствия практики в клубе?

— Нет. Просто так получилось. Планируешь что-то, но не выходит. А выпускать игрока на одну минуту неправильно. Думаю, он меня поймет. Должно быть уважение, а не просто для галочки выпустить. Георгий приехал в команду в хорошем состоянии. Да, пока он проигрывает конкуренцию в клубе. Но, повторюсь, нам нужно более гибко подходить к этим вопросам. Быть готовым, что у кого-то на определенном этапе не будет игровой практики, потому что сложно конкурировать с футболистами топ-уровня. С другой стороны, выступать в средней команде и всегда иметь игровое время, не означает находиться на хорошем уровне.

ЛИМИТ НУЖЕН

— Когда работали клубным тренером, были за лимит?

— В какой-то степени лимит должен быть. Свое мнение я высказал, еще когда работал в «Динамо». Планировалось сделать лимит по схеме «10+15», я был обеими руками за. Арифметика простая: 16 команд — 160 легионеров, остальные — россияне. Уже что-то. К тому же ни один уважающий себя клуб при таком лимите не станет засорять заявку посредственными легионерами. А если вдруг сделать не десять, а восемь легионеров в заявке? Будет совсем хорошо. И, кстати, лимит есть везде. По-разному устроен, но — везде. В Англии тоже. Значит, необходимость в нем есть.

— Если бы ЕС отменил некоторые свои законы, думается, лимит в странах Европы мигом ужесточился бы.

Цитата — Наше поколение играло, когда было ограничение с тремя иностранцами в заявке.



Например, в «Дрездене» выступали я, датчанин и серб. Конкуренция! В тройку же еще попасть надо. Вообще к этому вопросу можно часто возвращаться, думая, как сделать лучше. Говорить, например, о системе проведения чемпионата. В Австрии, где я играл, десять команд выступают в четыре круга. Чтобы стать чемпионом, нужно провести четыре очных матча с прямыми конкурентами. И никаких вопросов по чемпионству быть не может. Это не две игры, где одну, допустим, выиграл, а во второй судья какой-то момент не увидел, — вот ты и чемпион. С четырьмя играми — не так. Да еще, условно, ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» идругие клубы между собой играли бы по четыре раза. Это аншлаги на новых стадионах, что важно. Не говорю, что именно так нужно сделать. Просто пример.

БОЛЬШЕ — НЕ ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ.

— Когда объявите состав для участия в Кубке конфедераций? И где пройдут сборы?

— У нас все четко распланировано. Как и положено по Регламенту ФИФА, расширенный состав назовем между предпоследним и последним турами чемпионата России. 25 мая соберемся в гостинице «Шератон», приглашаем вас на открытую тренировку сборной в тот же день. 26-го утром вылетаем в тирольский Нойштифт — там готовились испанцы перед победными для них чемпионатами мира и Европы, французы накануне домашнего Евро-2016. «Спартак» заезжал в прошлые годы. «Намоленное» место. Прекрасный тихий городок, два поля, аэропорт рядом, Инсбрук тоже, если вдруг команда получит день отдыха. Если — подчеркиваю. Поработаем в Нойштифте до 3 июня, вечером вылет в Будапешт, 4-го предыгровая тренировка, 5-го — матч с венграми. 6-го перебираемся в московский «Балчуг», готовимся к встрече с чилийцами 9-го июня. Потом возможна пара выходных — и турнир.

— Какой будет логистика во время Кубка конфедераций?

— Баз у команд не будет — станем переезжать из города в город согласно календарю турнира. Санкт-Петербург, Москва, Казань — и так далее.

— Планами подготовки к ЧМ-2018 тоже поделитесь?

— Планы составлены и направлены руководству, которое должно сначала их утвердить, — так будет правильно. Глава РФПЛ Сергей Прядкин тоже получил наши пожелания по календарю, который позволил бы сборной провести нормальную подготовку к чемпионату мира.

— Сколько времени на нее запланировано?

— Мы проанализировали все подготовительные циклы сборной, начиная с 2008 года. Из этого анализа и исходим. Еще есть коллеги из других команд и стран, не стесняемся спрашивать их совета. Мы определили этапы, по которым должна строиться подготовка. После завершения чемпионата России игроки получат пару-тройку дней отдыха. На третий-четвертый день они все будут примерно в одном состоянии. Проведем шесть дней в Москве, дальше все расписано.

— Чем больше времени на подготовку, тем лучше?

— Я бы не сказал. 60 дней для подготовки мне не надо — в первый день будем помнить, зачем собрались, а к последнему забудем об этом. Нужен баланс, чтобы подойти к турниру в правильном состоянии. По-моему, подготовка к ЧМ займет на пять дней дольше, чем к Кубку Конфедераций.

КОЛЛЕКТИВНОЙ БЫВАЕТ ТОЛЬКО БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ

— Зарубежные СМИ много пишут о том, что билеты на турнир плохо продаются. Согласны ли вы, что для популяризации футбола в России делается немного?

— Не знаю, кто такое пишет, почему и зачем. Это политика.

— Но есть опасение, что стадионы не будут заполнены?

— Недавно прочитал, что к сборной относятся с безразличием. Но на «Локомотиве» было около 16 тысяч зрителей, в Грозном 35 тысяч, в Краснодаре и Сочи — аншлаг.

— Вас не удивили слова тех, кто активно искал вам помощников? Звучала, например, фамилия Бердыева.

— Отвечу кратко. У меня со всеми коллегами великолепные отношения. Наверное, Курбану Бекиевичу самому было некомфортно читать такое.

Цитата И самое главное: коллективной бывает только безответственность.

— Какова задача-минимум в Кубке конфедераций?

— Задача-максимум — выиграть трофей. Задача-минимум — побороться за него, приложив все усилия.

— В чем вам помогает технический комитет РФС?

— У него другие функции. Комитет существует для решения технических вопросов — анализа определенных моментов, докладов тренеров всех сборных, рекомендаций по назначению специалистов.

— Часто ли общаетесь с президентом РФС Виталием Мутко?

— По мере приближения Кубка Конфедераций все чаще. А с генеральным директором РФС Александром Алаевым на связи каждый день. Виталий Леонтьевич — неравнодушный человек, с его стороны и конструктивная критика присутствует, и поддержка во всех аспектах.

— Караваев из «Спарты» есть в списке кандидатов в сборную?

— На данный момент, нет. Потому что пока не готов. Не знаю, прочтет он мои слова или нет, но перед игрой «Спарты» с «Ростовом» в Лиге Европы его фамилия упоминалась в каждом интервью. Казалось, прямо сейчас бери в любой клуб мира. А потом «Спарта» проиграла 0:4, и больше никто ничего не писал. Потому что писать — одно, мы же смотрим более детально. Нужно позволять игрокам постепенно расти. Как говорил Константин Иванович Бесков: «Все надо делать вовремя».

РЕБЯТА С ДРИБЛИНГОМ

— Когда определитесь с костяком сборной?

— Он давно есть. Другое дело, что из-за травм пока не смогли всех собрать вместе. Хотелось бы, например, реально, а не виртуально посмотреть на пару Дзюба-Смолов. Но пока нет возможности.

— Где ребята с дриблингом, готовые идти в обводку на двоих-троих?

— Миранчук и Головин в матче с Бельгией шли на двоих-троих. Можно вспомнить и других. Футболистов надо нацеливать на это, требовать, но не ругать, если что-то не получается. Кстати, на мартовских сборах больше всех разговаривал именно с Миранчуком. И Алексей, выйдя на замену, выполнил то, о чем я просил. Потом в победной встрече с «Уфой» в составе «Локомотива» сделал то же самое.

— Вы с Миранчуком обсуждали только игровые моменты или затрагивали карьерные дела?

— Вы об истории его возможного перехода? Этим мы можем только поинтересоваться. Неправильно вмешиваться в чужую жизнь, принимать ту или иную сторону. Задача в том, чтобы футболист не отвлекался, а концентрировался на работе. Вызов в сборную зависит исключительно от того, что он умеет и показывает на поле.

— Нет ощущения, что Станислав Крицюк приостановился в росте?

— Видите, вы тоже это заметили. В Краснодаре мы провели беседу с Крицюком и клубным тренером по вратарям, дали необходимые рекомендации. Все видим. Потом, кстати, Стас надежно, на ноль, отыграл с «Ростовом».

— Кто все-таки второй голкипер сборной после Акинфеева?

— Надо отдать должное Игорю — он ведет себя великолепно, пашет на каждой тренировке. Команда, как вы знаете, начинается с вратаря. На данный момент Акинфеев не дает повода усомниться в квалификации и мастерстве. По своему вратарскому опыту знаю, что основной голкипер должен быть один. Остальные тоже получают определенную практику: Джанаев сыграл с Коста-Рикой, Крицюк выходил на замену. Оба в этом сезоне выступали в еврокубках. Гильерме перед Евро-2016 провел пару встреч. Беленов тоже имеет еврокубковый опыт, ему уже 30. Доверяем всем. И нет сомнений, что второй или третий в нужный момент будут играть. Кто конкретно — определяется по состоянию на день матча.

— Болельщики подзабыли о воспитаннике «Реала» Денисе Черышеве, который с «Вильярреалом» борется за еврокубковую зону в чемпионате Испании.

— Мы не подзабыли. Не скажу, под каким номером он в нашем списке, но Денис практически не проводит два матча подряд: выходит на замену, потом — травма, пропал на две недели. И так по новой. Необходимого тонуса нет. Конечно, мы знаем Черышева, я с его отцом вместе играл. Но прежде чем кому-то звонить, нужно четко представлять состояние футболиста.

— Следите за иностранцами с российскими корнями, такими, как защитник «Кельна» Константин Рауш?

— Следим абсолютно за всеми. Вот вы сейчас вспомните еще пятнадцать фамилий. Возможно, вас кто-то попросил об этом… А слово не воробей, вылетит — не поймаешь. Если говорим об игроке, значит, уже приняли какое-то решение. Рассуждать же, куда я летал, кого смотрел… Придется каждый день здесь собираться, у вас времени не хватит. Делать кому-то рекламу мы не собираемся.

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ ТОЖЕ ПРЕМИРУЮТСЯ

— При вас менялась система премирования в сборной?

— Мы данную тему обсуждали с президентом РФС Виталием Мутко и генеральным директором Александром Алаевым. Сразу четко определили наши пожелания, чтобы не возвращаться к этим вещам. Все бумаги подписаны, футболисты имеют их на руках. Ближе к большим турнирам, возможно, внесем какие-то поправки. Что касается контрольных встреч, тут с первого дняусловия выполняются, в этом плане нужно отдать должное РФС.

— В отсутствие крупных соревнований премирование привязано к конкретным играм?

— Да.

Цитата Если мы озвучили, что все матчи — контрольные, то за них надо платить как за контрольные, а не товарищеские. Слово — дело. Виталий Леонтьевич эту идею поддержал. Во всяком случае «нет» от него я не слышал. Цифры прописаны, все в порядке.

— В некоторых сборных вообще нет премиальных за товарищеские поединки.

— Я работал в клубах с игроками различных сборных и совершенно точно владею информацией. Во многих сборных платят премиальные не только за товарищеские матчи, но даже за вызов в национальную команду. Цифры могут быть разными, но факт остается фактом. Знаю не понаслышке. Поэтому не стоит вводить в заблуждение народ, который не в курсе ситуации.