«У сборной уже есть костяк». Вторая часть интервью с Черчесовым
«Советский спорт» публикует вторую часть беседы с главным тренером сборной, который был гостем нашей редакции.
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НАШИ ДЛЯ МЕНЯ — ЛУЧШИЕ
— Из какого числа кандидатов вы набираете сборную?
— Бухарова, например, в списке не было, а теперь есть. Не могу запретить футболистам проявлять себя. Мы и Панченко из первой лиги вызывали, когда была возможность посмотреть новых игроков. Вышел на замену в Катаре, свои 15 минутполучил. Скоро будем наблюдать за ним, надеюсь, в
— Общий круг кандидатов — человек 80?
— Меньше. Есть потенциальные игроки сборной, есть молодежная команда. Футболист «молодежки» попадет ко мне только в том случае, если будет реально претендовать на место в составе. И Зобнина, и Миранчука я вызывал из молодежной команды — и они играли. То же самое с Головиным, он оба матча провел. Не хочу забирать футболистов, чтобы просто посмотреть. Возвращать их назад сложнее.
— Если бы сейчас Жигулев и Жемалетдинов поварились в сборной, может к ЧМ-2018 были бы готовы.
— Поварившись в первой сборной и возвращаясь в молодежную, игроки уже не показывают того, чего от них ждут. Если футболист меня заинтересует, он останется у меня, возвращаться в молодежку не будет. Разве что для того, чтобы сыграть на больших турнирах.
— В молодежной сборной центральные защитники из ФНЛ. Беда.
— Почему?
— Несколько травм в первой команде, и приглашать на замену некого.
— Все время говорю: наши футболисты — самые лучшие для меня. Задача — сделать их сильнее, а не рассуждать о том, чего они не умеют. Сегодня ФНЛ, завтра — клуб выше рангом. Показательный пример — Джикия. Жаль, не играет сейчас в «Спартаке».
— Джикию не попробовали в недавних матчах
— Нет. Просто так получилось. Планируешь
ЛИМИТ НУЖЕН
— Когда работали клубным тренером, были за лимит?
— В
— Если бы ЕС отменил некоторые свои законы, думается, лимит в странах Европы мигом ужесточился бы.
Например, в «Дрездене» выступали я, датчанин и серб. Конкуренция! В тройку же еще попасть надо. Вообще к этому вопросу можно часто возвращаться, думая, как сделать лучше. Говорить, например, о системе проведения чемпионата. В Австрии, где я играл, десять команд выступают в четыре круга. Чтобы стать чемпионом, нужно провести четыре очных матча с прямыми конкурентами. И никаких вопросов по чемпионству быть не может. Это не две игры, где одну, допустим, выиграл, а во второй судья
БОЛЬШЕ — НЕ ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ.
— Когда объявите состав для участия в Кубке конфедераций? И где пройдут сборы?
— У нас все четко распланировано. Как и положено по Регламенту ФИФА, расширенный состав назовем между предпоследним и последним турами чемпионата России. 25 мая соберемся в гостинице «Шератон», приглашаем вас на открытую тренировку сборной в тот же день. 26-го утром вылетаем в тирольский Нойштифт — там готовились испанцы перед победными для них чемпионатами мира и Европы, французы накануне домашнего Евро-2016. «Спартак» заезжал в прошлые годы. «Намоленное» место. Прекрасный тихий городок, два поля, аэропорт рядом, Инсбрук тоже, если вдруг команда получит день отдыха. Если — подчеркиваю. Поработаем в Нойштифте до 3 июня, вечером вылет в Будапешт, 4-го предыгровая тренировка, 5-го — матч с венграми. 6-го перебираемся в московский «Балчуг», готовимся к встрече с чилийцами 9-го июня. Потом возможна пара выходных — и турнир.
— Какой будет логистика во время Кубка конфедераций?
— Баз у команд не будет — станем переезжать из города в город согласно календарю турнира.
— Планами подготовки к ЧМ-2018 тоже поделитесь?
— Планы составлены и направлены руководству, которое должно сначала их утвердить, — так будет правильно. Глава РФПЛ Сергей Прядкин тоже получил наши пожелания по календарю, который позволил бы сборной провести нормальную подготовку к чемпионату мира.
— Сколько времени на нее запланировано?
— Мы проанализировали все подготовительные циклы сборной, начиная с 2008 года. Из этого анализа и исходим. Еще есть коллеги из других команд и стран, не стесняемся спрашивать их совета. Мы определили этапы, по которым должна строиться подготовка. После завершения чемпионата России игроки получат
— Чем больше времени на подготовку, тем лучше?
— Я бы не сказал. 60 дней для подготовки мне не надо — в первый день будем помнить, зачем собрались, а к последнему забудем об этом. Нужен баланс, чтобы подойти к турниру в правильном состоянии.
КОЛЛЕКТИВНОЙ БЫВАЕТ ТОЛЬКО БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ
— Зарубежные СМИ много пишут о том, что билеты на турнир плохо продаются. Согласны ли вы, что для популяризации футбола в России делается немного?
— Не знаю, кто такое пишет, почему и зачем. Это политика.
— Но есть опасение, что стадионы не будут заполнены?
— Недавно прочитал, что к сборной относятся с безразличием. Но на «Локомотиве» было около 16 тысяч зрителей, в Грозном 35 тысяч, в Краснодаре и Сочи — аншлаг.
— Вас не удивили слова тех, кто активно искал вам помощников? Звучала, например, фамилия Бердыева.
— Отвечу кратко. У меня со всеми коллегами великолепные отношения. Наверное, Курбану Бекиевичу самому было некомфортно читать такое.
— Какова
—
— В чем вам помогает технический комитет РФС?
— У него другие функции. Комитет существует для решения технических вопросов — анализа определенных моментов, докладов тренеров всех сборных, рекомендаций по назначению специалистов.
— Часто ли общаетесь с президентом РФС Виталием Мутко?
— По мере приближения Кубка Конфедераций все чаще. А с генеральным директором РФС Александром Алаевым на связи каждый день. Виталий Леонтьевич — неравнодушный человек, с его стороны и конструктивная критика присутствует, и поддержка во всех аспектах.
— Караваев из «Спарты» есть в списке кандидатов в сборную?
— На данный момент, нет. Потому что пока не готов. Не знаю, прочтет он мои слова или нет, но перед игрой «Спарты» с «Ростовом» в Лиге Европы его фамилия упоминалась в каждом интервью. Казалось, прямо сейчас бери в любой клуб мира. А потом «Спарта» проиграла 0:4, и больше никто ничего не писал. Потому что писать — одно, мы же смотрим более детально. Нужно позволять игрокам постепенно расти. Как говорил Константин Иванович Бесков: «Все надо делать вовремя».
РЕБЯТА С ДРИБЛИНГОМ
— Когда определитесь с костяком сборной?
— Он давно есть. Другое дело, что
— Где ребята с дриблингом, готовые идти в обводку на
— Миранчук и Головин в матче с Бельгией шли на
— Вы с Миранчуком обсуждали только игровые моменты или затрагивали карьерные дела?
— Вы об истории его возможного перехода? Этим мы можем только поинтересоваться. Неправильно вмешиваться в чужую жизнь, принимать ту или иную сторону. Задача в том, чтобы футболист не отвлекался, а концентрировался на работе. Вызов в сборную зависит исключительно от того, что он умеет и показывает на поле.
— Нет ощущения, что Станислав Крицюк приостановился в росте?
— Видите, вы тоже это заметили. В Краснодаре мы провели беседу с Крицюком и клубным тренером по вратарям, дали необходимые рекомендации. Все видим. Потом, кстати, Стас надежно, на ноль, отыграл с «Ростовом».
— Кто
— Надо отдать должное Игорю — он ведет себя великолепно, пашет на каждой тренировке. Команда, как вы знаете, начинается с вратаря. На данный момент Акинфеев не дает повода усомниться в квалификации и мастерстве. По своему вратарскому опыту знаю, что основной голкипер должен быть один. Остальные тоже получают определенную практику: Джанаев сыграл с
— Болельщики подзабыли о воспитаннике «Реала» Денисе Черышеве, который с «Вильярреалом» борется за еврокубковую зону в чемпионате Испании.
— Мы не подзабыли. Не скажу, под каким номером он в нашем списке, но Денис практически не проводит два матча подряд: выходит на замену, потом — травма, пропал на две недели. И так по новой. Необходимого тонуса нет. Конечно, мы знаем Черышева, я с его отцом вместе играл. Но прежде чем
— Следите за иностранцами с российскими корнями, такими, как защитник «Кельна» Константин Рауш?
— Следим абсолютно за всеми. Вот вы сейчас вспомните еще пятнадцать фамилий. Возможно, вас
КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ ТОЖЕ ПРЕМИРУЮТСЯ
— При вас менялась система премирования в сборной?
— Мы данную тему обсуждали с президентом РФС Виталием Мутко и генеральным директором Александром Алаевым. Сразу четко определили наши пожелания, чтобы не возвращаться к этим вещам. Все бумаги подписаны, футболисты имеют их на руках. Ближе к большим турнирам, возможно, внесем
— В отсутствие крупных соревнований премирование привязано к конкретным играм?
— Да.
— В некоторых сборных вообще нет премиальных за товарищеские поединки.
— Я работал в клубах с игроками различных сборных и совершенно точно владею информацией. Во многих сборных платят премиальные не только за товарищеские матчи, но даже за вызов в национальную команду. Цифры могут быть разными, но факт остается фактом. Знаю не понаслышке. Поэтому не стоит вводить в заблуждение народ, который не в курсе ситуации.
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