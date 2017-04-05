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5 апреля 2017, 15:37 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

На матчи Кубка конфедераций — 2017 продано уже свыше 211 тыс. билетов

Сегодня завершился этап продажи билетов на Кубок конфедераций — 2017 «в порядке живой очереди».

С 1 марта любой желающий на сайте ФИФА имел возможность приобрести билеты на любой матч при условии их наличия.

По итогам завершившегося этапа продаж в общей сложности реализовано 211 745 билетов, сообщает пресс-служба организации. Наибольшую активность при покупке билетов проявляют болельщики из страны-организатора, однако увеличивается интерес к билетам и со стороны любителей футбола из других стран. На данный момент в этом отношении лидируют болельщики из Чили, которые уже приобрели 7111 билетов.

19 апреля стартует заключительный этап продажи билетов на Кубок конфедераций в России. С этого дня у всех желающих появится возможность не только вновь приобрести билеты на сайте ФИФА, но и купить их непосредственно в билетных центрах, которые откроются в четырёх городах — организаторах турнира: Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Москве.
Билеты, приобретённые до 5 апреля, будут доставлять владельцам курьерской службой начиная с мая. Получить эти билеты в билетных центрах будет невозможно. А билеты, приобретенные онлайн в период с 19 апреля, необходимо будет забрать в билетных центрах.
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Мутко: Россия 24 апреля объявит ФИФА об абсолютной готовности к Кубку конфедераций

Мутко: Россия 24 апреля объявит ФИФА об абсолютной готовности к Кубку конфедераций

МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Совместное заседание оргкомитета «Россия-2018» и представителей Международной федерации футбола (ФИФА) состоится 24 апреля в Санкт-Петербурге, на нем российская сторона доложит о полной готовности к Кубку конфедераций 2017 года. Об этом журналистам сообщил глава оргкомитета Виталий Мутко.
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