С 1 марта любой желающий на сайте ФИФА имел возможность приобрести билеты на любой матч при условии их наличия.



По итогам завершившегося этапа продаж в общей сложности реализовано 211 745 билетов, сообщает пресс-служба организации. Наибольшую активность при покупке билетов проявляют болельщики из страны-организатора, однако увеличивается интерес к билетам и со стороны любителей футбола из других стран. На данный момент в этом отношении лидируют болельщики из Чили, которые уже приобрели 7111 билетов.



19 апреля стартует заключительный этап продажи билетов на Кубок конфедераций в России. С этого дня у всех желающих появится возможность не только вновь приобрести билеты на сайте ФИФА, но и купить их непосредственно в билетных центрах, которые откроются в четырёх городах — организаторах турнира: Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Москве.

Билеты, приобретённые до 5 апреля, будут доставлять владельцам курьерской службой начиная с мая. Получить эти билеты в билетных центрах будет невозможно. А билеты, приобретенные онлайн в период с 19 апреля, необходимо будет забрать в билетных центрах.