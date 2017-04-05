На матчи Кубка конфедераций — 2017 продано уже свыше 211 тыс. билетов
Сегодня завершился этап продажи билетов на Кубок конфедераций — 2017 «в порядке живой очереди».
С 1 марта любой желающий на сайте ФИФА имел возможность приобрести билеты на любой матч при условии их наличия.
По итогам завершившегося этапа продаж в общей сложности реализовано 211 745 билетов, сообщает
19 апреля стартует заключительный этап продажи билетов на Кубок конфедераций в России. С этого дня у всех желающих появится возможность не только вновь приобрести билеты на сайте ФИФА, но и купить их непосредственно в билетных центрах, которые откроются в четырёх городах — организаторах турнира:
Билеты, приобретённые до 5 апреля, будут доставлять владельцам курьерской службой начиная с мая. Получить эти билеты в билетных центрах будет невозможно. А билеты, приобретенные онлайн в период с 19 апреля, необходимо будет забрать в билетных центрах.
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