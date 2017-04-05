Березуцкий заявил, что вернется в сборную России по футболу, если будет нужен тренеру

В начале марта Березуцкий приостановил выступления за национальную команду.

«Если вдруг Станислав Черчесов почувствует, что я нужен команде, то я в любом состоянии приеду и буду готовиться к чемпионату мира. В сборной возникали ситуации, когда, если здоровье мне не позволяло тренироваться, все ребята работают, а я сижу на скамеечке или бегаю по кругу. Это не нормально, я создавал плохой пример: кто-то может просто бегать и играть в основе, а кому-то нужно пахать для этого на тренировках. Но если тренеру буду нужен и он позовет, то я, как в армии, приеду», — сказал Березуцкий.

Также футболист высказал мнение, что болельщики сборной России разочарованы результатами команды на крупных турнирах из-за высоких ожиданий. «Если люди думают, что в команде играют не патриоты, которые не хотят играть за сборную, они заблуждаются. Каждый, кто приезжает в национальную команду, хочет, желает играть, но это спорт, и не всегда все получается. У болельщиков завышенные критерии, они смотрят телевизор, слушают слова ветеранов футбола о том, что наша сборная является лидером, к сожалению, это не так, мы абсолютно средняя сборная, когда мы едем на большой турнир, все ждут победы, но почему ее ждут, никто не понимает», — сказал футболист.

Защитник высказал мнение, что российский профессиональный футбол не должен финансироваться государством. «Во всем мире футбол — это бизнес, который сопряжен с вложениями денег в детский спорт, мы остановились в этом процессе, ничего не делаем и хотим, чтобы все получалось.

Купить игрока и подороже продать — двигатель европейского футбола, а когда в клубах деньги из бюджета, там появляются легионеры, которые вообще не должны появляться, потому что, если тратишь не свои деньги, все равно, кто приедет. От такого подхода нужно избавляться", — сказал игрок.

Березуцкий выступал за сборную России с 2003 года, провел за команду 101 матч и отметился пятью забитыми голами. На прошедшем в 2016 году чемпионате Европы он был капитаном национальной команды.