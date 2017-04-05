Березуцкий заявил, что вернется в сборную России по футболу, если будет нужен тренеру
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий заявил, что возобновит выступления за сборную России по футболу, если будет необходим главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
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В начале марта Березуцкий приостановил выступления за национальную команду.
«Если вдруг Станислав Черчесов почувствует, что я нужен команде, то я в любом состоянии приеду и буду готовиться к чемпионату мира. В сборной возникали ситуации, когда, если здоровье мне не позволяло тренироваться, все ребята работают, а я сижу на скамеечке или бегаю по кругу. Это не нормально, я создавал плохой пример:
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Защитник высказал мнение, что российский профессиональный футбол не должен финансироваться государством. «Во всем мире футбол — это бизнес, который сопряжен с вложениями денег в детский спорт, мы остановились в этом процессе, ничего не делаем и хотим, чтобы все получалось.
Купить игрока и подороже продать — двигатель европейского футбола, а когда в клубах деньги из бюджета, там появляются легионеры, которые вообще не должны появляться, потому что, если тратишь не свои деньги, все равно, кто приедет. От такого подхода нужно избавляться", — сказал игрок.
Березуцкий выступал за сборную России с 2003 года, провел за команду 101 матч и отметился пятью забитыми голами. На прошедшем в 2016 году чемпионате Европы он был капитаном национальной команды.
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