Жулиану: Будь я тренером вашей сборной, пригласил всех россиян из «Зенита»
Летом 2018 года лидер клуба из Петербурга, возможно, станет единственным представителем РФПЛ в составе одного из главных фаворитов чемпионата мира — сборной Бразилии, которая первой отобралась на турнир. О том, как это произошло и о перспективах пентакампеонов хавбек рассказал в интервью «СЭ».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Бразилия завоевала путевку, обыграв в марте Уругвай и Парагвай. А ведь начало для нее выдалось не самым удачным: поражение от Чили в 1-м туре, ничьи с Аргентиной, теми же Уругваем и Парагваем в 3-м, 5-м и 6-м… Жулиану хорошо помнит этот отрезок.
БЫЛ МОМЕНТ, КОГДА НАС НЕЩАДНО КРИТИКОВАЛИ
— Примите поздравления — Бразилии первой вышла на чемпионат мира.
— Спасибо, но
— ?
— Первой стала Россия (улыбается). Нам же хотелось завоевать путевку на ЧМ-2018 как можно скорее. Вы знаете, что на определенном этапе турнира в нашей команде произошли серьезные перемены, сменился главный тренер. После этого значительно улучшились и обстановка, и игра — пошли победы. Ну, а отобраться первыми — это просто здорово.
— А ведь после плохого старта пошли разговоры, что Бразилия в кризисе и впервые в истории может не попасть на чемпионат мира.
— Начали мы действительно неважно. Был момент, когда нас нещадно критиковали болельщики, пресса, специалисты. Да и внутри коллектива обстановка сложилась не лучшая. Тем ценнее, что по ходу турнира смогли мы смогли кардинально измениться.
— В гору ваша сборная пошла сразу после того, как Дунгу на посту главного тренера сменил Тите. В чем секрет этого специалиста?
— Связь тут в самом деле прямая. У Бразилии всегда были футболисты очень высокого уровня. Но долгое время не просматривалась хорошая командная игра. Тите удалось поставить коллективный футбол. Сейчас все прекрасно понимают, чего требует тренер и как должен действовать каждый из нас. Отсюда и результат.
— Не провались год назад бразильцы на Кубке Америки, возможно, не тренера не поменяли бы. Нет худа без добра?
— В футболе не все так просто. Когда назначают нового специалиста, заранее никогда не угадаешь, окажутся ли изменения позитивными. Но в нашем случае это, к счастью, произошло.
ТИТЕ ДОЛЖЕН БЫЛ ПРИЙТИ РАНЬШЕ
— Что Тите изменил по сравнению с Дунгой?
— Основная заслуга Тите в том, что он привил определенную тактику. До этого ее почти не было — играли в основном за счет индивидуальных качеств футболистов. С приходом нового тренера стали действовать как единый коллектив.
— До этого Тите работал только с клубами. А ведь в национальных командах своя специфика, тем более если это Бразилия.
— В первую очередь Тите
— Почему же Тите не приглашали раньше?
— На мой взгляд, с его назначением и, правда, прилично затянули. Но такие решения принимаются наверху —
— Помните первые слова Тите после назначения?
— Он сказал игрокам: «Я вам доверяю».
— А что он произнес после победы над Парагваем, которая принесла вам путевку на чемпионат мира?
— «Мы на верном пути». Конечно, всех поздравил. И добавил: «Я счастлив». А потом напомнил, впереди год работы, и сделать еще нужно очень многое.
— Но ведь оставшиеся четыре встречи отборочного турнира превращаются для Бразилии в товарищеские.
— Мы не можем себе позволить расслабиться даже в ситуации, когда задача решена. Кроме того, эти матчи важны с другой точки зрения. Возможно, в них больше времени получат те, кто редко выходил на поле в предыдущих играх.
— К вам это имеет прямое отношение, поскольку в двух последних встречах с Уругваем и Парагваем вы провели на скамейке запасных.
— Очень надеюсь, что стану чаще появляться в составе.
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ ЧЕМПИОНАТ МИРА БЕЗ МЕССИ
— Один из четырех оставшихся матчей — с Боливией в
— Несколько раз играл в соседних странах, но настолько высоко еще не доводилось. А вот Аргентина там только что уступила со счетом 0:2.
— Бразилия в ноябре прошлого года разгромила
— Если говорить о класико Бразилия — Аргентина, то, конечно, такой результат очень важен. Но мы ведь и игру очень хорошую показали.
— Вам хотелось бы, чтобы аргентинцы тоже приехали в Россию?
— В Южной Америке много хороших сборных: например, Эквадор, Колумбия или Уругвай. Выбрать
— И Месси тоже.
— Очень сложно себе представить Кубок мира без Лионеля. Поэтому думаю, что Аргентина
СЕЙЧАС МОЙ ДОМ — РОССИЯ
— Сколько россиян из «Зенита» достойны,
— Будь я тренером вашей сборной — взял бы их всех (смеется). Но пусть лучше выбирает Черчесов — не буду за него решать.
— Сколько часов во время отборочного цикла вы провели в самолетах на пути из России в Бразилию и обратно?
— Не считал, но перелеты сейчас, наверное, самый сложный момент для меня. Приходится во всем перестраиваться. Я очень люблю приезжать в сборную. В том числе по ходу сезона — ведь в разгар чемпионата ты на десять дней оказываешься в своей стране, общаешься со всеми вокруг на родном языке, ешь привычную пищу. Это очень здорово. Но когда возвращаешься в Россию, выходить на поле нужно почти сразу после очень долгой дороги. Физически это непросто. Смена часовых поясов тоже выматывает.
— Как полагаете, на каком уровне пройдет чемпионат мира в России?
— Думаю, организация будет очень хорошей. Сам вижу, как многие города готовятся, строят стадионы, улучшается инфраструктура. Это очень большое событие для страны.
— Планируется, что «Зенит» опробует новую арену в Петербурге, которая примет матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира, уже в конце апреля во встрече с «Уралом».
— Хотел бы там сыграть уже в следующем туре с «Анжи» (улыбается). И, конечно, мне было бы очень приятно выступить в России на чемпионате мира. Сейчас мой дом — здесь. Но в сборную Бразилии еще нужно попасть. Для меня это очень важно.
Сергей ЦИММЕРМАН
из
С ЖУЛИАНУ НА ПОЛЕ БРАЗИЛИЯ ПРОИГРАЛА ЛИШЬ ОДНАЖДЫ
Жулиану дебютировал в составе сборной Бразилии в октябре 2010 года, а первый официальный матч за нее провел спустя шесть лет будучи игроком «Зенита». Всего на счету полузащитника 11 встреч за пентакампеонов — и только одна в стартовом составе. В этих играх бразильцы одержали девять побед при одном поражении и одной ничьей.
Кирилл БУРДАКОВ.
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