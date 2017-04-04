Жулиану: Будь я тренером вашей сборной, пригласил всех россиян из «Зенита»

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Бразилия завоевала путевку, обыграв в марте Уругвай и Парагвай. А ведь начало для нее выдалось не самым удачным: поражение от Чили в 1-м туре, ничьи с Аргентиной, теми же Уругваем и Парагваем в 3-м, 5-м и 6-м… Жулиану хорошо помнит этот отрезок.

БЫЛ МОМЕНТ, КОГДА НАС НЕЩАДНО КРИТИКОВАЛИ

— Примите поздравления — Бразилии первой вышла на чемпионат мира.

— Спасибо, но все-таки второй.

— ?

— Первой стала Россия (улыбается). Нам же хотелось завоевать путевку на ЧМ-2018 как можно скорее. Вы знаете, что на определенном этапе турнира в нашей команде произошли серьезные перемены, сменился главный тренер. После этого значительно улучшились и обстановка, и игра — пошли победы. Ну, а отобраться первыми — это просто здорово.

— А ведь после плохого старта пошли разговоры, что Бразилия в кризисе и впервые в истории может не попасть на чемпионат мира.

— Начали мы действительно неважно. Был момент, когда нас нещадно критиковали болельщики, пресса, специалисты. Да и внутри коллектива обстановка сложилась не лучшая. Тем ценнее, что по ходу турнира смогли мы смогли кардинально измениться.

— В гору ваша сборная пошла сразу после того, как Дунгу на посту главного тренера сменил Тите. В чем секрет этого специалиста?

— Связь тут в самом деле прямая. У Бразилии всегда были футболисты очень высокого уровня. Но долгое время не просматривалась хорошая командная игра. Тите удалось поставить коллективный футбол. Сейчас все прекрасно понимают, чего требует тренер и как должен действовать каждый из нас. Отсюда и результат.

— Не провались год назад бразильцы на Кубке Америки, возможно, не тренера не поменяли бы. Нет худа без добра?

— В футболе не все так просто. Когда назначают нового специалиста, заранее никогда не угадаешь, окажутся ли изменения позитивными. Но в нашем случае это, к счастью, произошло.

ТИТЕ ДОЛЖЕН БЫЛ ПРИЙТИ РАНЬШЕ

— Что Тите изменил по сравнению с Дунгой?

— Основная заслуга Тите в том, что он привил определенную тактику. До этого ее почти не было — играли в основном за счет индивидуальных качеств футболистов. С приходом нового тренера стали действовать как единый коллектив.

— До этого Тите работал только с клубами. А ведь в национальных командах своя специфика, тем более если это Бразилия.

— В первую очередь Тите тренер-победитель. Опыта ему тоже не занимать. Другое дело, что в сборной давление на главного гораздо выше, чем в клубе. Тем не менее он и справился с ним, и сумел добиться результата.

— Почему же Тите не приглашали раньше?

— На мой взгляд, с его назначением и, правда, прилично затянули. Но такие решения принимаются наверху — там-то и задержали приход Тите. Плюс со стороны все привыкли оценивать Бразилию как победителя. Или по крайней мере как команду, которая на чемпионатах мира должна доходить минимум до финала. Однако в последние годы этого не происходило. Поэтому мы чувствовали на себе определенное давление из-за того, что не можем добиться результата. Теперь он есть.

— Помните первые слова Тите после назначения?

— Он сказал игрокам: «Я вам доверяю».

— А что он произнес после победы над Парагваем, которая принесла вам путевку на чемпионат мира?

— «Мы на верном пути». Конечно, всех поздравил. И добавил: «Я счастлив». А потом напомнил, впереди год работы, и сделать еще нужно очень многое.

— Но ведь оставшиеся четыре встречи отборочного турнира превращаются для Бразилии в товарищеские.

— Мы не можем себе позволить расслабиться даже в ситуации, когда задача решена. Кроме того, эти матчи важны с другой точки зрения. Возможно, в них больше времени получат те, кто редко выходил на поле в предыдущих играх.

— К вам это имеет прямое отношение, поскольку в двух последних встречах с Уругваем и Парагваем вы провели на скамейке запасных.

— Очень надеюсь, что стану чаще появляться в составе.

НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ ЧЕМПИОНАТ МИРА БЕЗ МЕССИ

— Один из четырех оставшихся матчей — с Боливией в Ла-Пасе на высоте 3,6 тысячи метров над уровнем моря. Про то, как трудно выступать в таких условиях, уже ходят легенды…

— Несколько раз играл в соседних странах, но настолько высоко еще не доводилось. А вот Аргентина там только что уступила со счетом 0:2.

— Бразилия в ноябре прошлого года разгромила альби-селесте — 3:0. Именно тогда окончательно поверили в себя?

— Если говорить о класико Бразилия — Аргентина, то, конечно, такой результат очень важен. Но мы ведь и игру очень хорошую показали.

— Вам хотелось бы, чтобы аргентинцы тоже приехали в Россию?

— В Южной Америке много хороших сборных: например, Эквадор, Колумбия или Уругвай. Выбрать какую-то одну трудно. Но если отбор заканчивался бы сегодня, то Аргентина, между прочим, пролетела бы мимо чемпионата мира (команда идет на пятом месте, которое выводит в стыки с представителем Океании. — Прим. С. Ц.).

— И Месси тоже.

— Очень сложно себе представить Кубок мира без Лионеля. Поэтому думаю, что Аргентина все-таки тоже пробьется на ЧМ-2018. Да, у нее сейчас сложный момент: смена тренера, изменения в составе. Понятно, что это дается непросто, но аргентинцы пройдут.

СЕЙЧАС МОЙ ДОМ — РОССИЯ

— Сколько россиян из «Зенита» достойны, по-вашему, сыграть на чемпионате мира?

— Будь я тренером вашей сборной — взял бы их всех (смеется). Но пусть лучше выбирает Черчесов — не буду за него решать.

— Сколько часов во время отборочного цикла вы провели в самолетах на пути из России в Бразилию и обратно?

— Не считал, но перелеты сейчас, наверное, самый сложный момент для меня. Приходится во всем перестраиваться. Я очень люблю приезжать в сборную. В том числе по ходу сезона — ведь в разгар чемпионата ты на десять дней оказываешься в своей стране, общаешься со всеми вокруг на родном языке, ешь привычную пищу. Это очень здорово. Но когда возвращаешься в Россию, выходить на поле нужно почти сразу после очень долгой дороги. Физически это непросто. Смена часовых поясов тоже выматывает.

— Как полагаете, на каком уровне пройдет чемпионат мира в России?

— Думаю, организация будет очень хорошей. Сам вижу, как многие города готовятся, строят стадионы, улучшается инфраструктура. Это очень большое событие для страны.

— Планируется, что «Зенит» опробует новую арену в Петербурге, которая примет матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира, уже в конце апреля во встрече с «Уралом».

— Хотел бы там сыграть уже в следующем туре с «Анжи» (улыбается). И, конечно, мне было бы очень приятно выступить в России на чемпионате мира. Сейчас мой дом — здесь. Но в сборную Бразилии еще нужно попасть. Для меня это очень важно.

Сергей ЦИММЕРМАН

из Санкт-Петербурга.

С ЖУЛИАНУ НА ПОЛЕ БРАЗИЛИЯ ПРОИГРАЛА ЛИШЬ ОДНАЖДЫ

Жулиану дебютировал в составе сборной Бразилии в октябре 2010 года, а первый официальный матч за нее провел спустя шесть лет будучи игроком «Зенита». Всего на счету полузащитника 11 встреч за пентакампеонов — и только одна в стартовом составе. В этих играх бразильцы одержали девять побед при одном поражении и одной ничьей.

Кирилл БУРДАКОВ.