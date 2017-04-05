Станислав Черчесов: Дзюба не мог помочь сборной

КАЖДЫЙ СБОР — ВСЕ СНАЧАЛА

— 7 матчей и 8 месяцев работы — достаточный срок для тренерских выводов?

— Выводы в нашем случае — не самое правильное слово, скорее, это можно назвать анализом. 8 месяцев клубной и 8 месяцев сборной работы — две большие разницы. Потому что подход другой и временные отрезки разные. Если посчитать число рабочих дней за 8 месяцев в сборной — их где-то 14−15. Откуда такая цифра? Выкидываем из 49 дней, что игроки провели в национальной команде, дни матчей и по паре дней до и после игр. В итоге получится, что реальная подготовка команды заняла в сумме немногим более двух недель.

— Не хватает времени?

— Да нет, мы об этом не говорим. Работа тренера сборной такое подразумевает. Штаб вносит корректировки, старается подходить к следующему сбору с определенными выводами. Со стороны кажется, что 8 месяцев это много. На деле — наоборот. Таковы реалии. И если в клубе эмоции от большой игры выводят тебя на успешное выступление в следующем матче, то в сборной большие перерывы. Футболисты, не успев собраться, разъезжаются по клубам. Поэтому каждый сбор мы начинаем как бы по новой, ведь предыдущие эмоции уже позабылись.

фоторепортаж 3:3! Волевая ничья сборной России в Сочи Сборная России в товарищеском матче сыграла вничью с Бельгией — 3:3. Счет в матче открыл Виктор Васин. После этого у бельгийцев Кевин Миральяс реализовал пенальти, а Кристиан Бентеке отметился дублем. Во второй половине по голу у россиян забили Алексей Миранчук и Александр Бухаров. Благодаря голу Александра Бухарова в добавленное время, сборная России ушла от второго кряду поражения в марте. Мяч форварда «Ростова» позволил Станиславу Черчесову избежать повторения худшего в истории национальной команды начала года: в 2002-м команда Олега Романцева​ последовательно уступила Ирландии и Эстонии.

— Считается, что тренер сборной между сборами тоже работает. Можно ли как-то сгладить эту разницу в настрое?

— Вы правы, тренерский штаб работает постоянно, а не от сбора к сбору. Честно говоря, есть соблазн пообщаться с некоторыми игроками лично или по телефону. Но вмешиваться в клубные дела не хочется, потому что ребята будут отвлекаться от своей непосредственной работы. Поэтому мы стараемся в период клубных матчей с игроками часто не контактировать. Но внимательно наблюдаем и не создаем своим коллегам дополнительных проблем.

— Не касаясь результата, каков главный плюс и минус за 8 месяцев вашей работы?

— Результат и вправду пока стоить оставить в стороне, ведь мы не участвуем в турнире. Цифры и счета, скорее, техническая информация. Плюс — просмотр тех футболистов, которые заменяли травмированных. 8−9 игроков основного состава сборной из-за повреждений или иных причин пропускали контрольные матчи. Сложно назвать вынужденное привлечение других футболистов экспериментом. Травмированных же нужно кем-то заменять.

Поэтому со стороны может показаться, что мы проводим эксперименты, а на деле это необходимость. Нельзя взять на сбор 12 игроков, раз остальные заболели. Надо привлекать тех, кто стоит за основой. Видимо, бог нам подарил эту ситуацию, чтобы мы пошире посмотрели на игроков, способных играть в сборной в недалекой перспективе.

— А минусы?

— Он единственный — встреча с Катаром. Даже если бы мы закончили тот матч вничью, у меня отношение к нему не изменилось бы. Сама игра не зацепила. Ни меня, ни футболистов, ни болельщиков.

БЕЗ ТИТУЛОВ НА КУБКЕ КОНФЕДЕРАЦИЙ ТОЛЬКО РОССИЯ

— Вы сказали о техническом значении результатов. Кубок конфедераций тоже технический турнир?

— Конечно. Но все-таки уже турнир. Кубок чемпионов, если хотите. Участники -чемпионы своих континентов. Единственная команда в восьмерке без титулов, это мы. Сборная России чисто арифметически начинает турнир восьмой — и это нам очень не нравится. Ведь стартовые позиции занимают другие сборные.

— Болельщикам стоит всерьез относиться к результату на Кубке конфедераций?

— Мы к каждой игре относимся серьезно. Это проверка всех систем, и не только для сборной: стадионы, инфраструктура и так далее. Поэтому важно правильно расставить акценты в преддверии такого серьезного турнира. Убежден, все участники приедут в Россию бороться за победу. Мы не исключение. Повторюсь, стартовая позиция в Кубке Конфедераций нам очень не нравится.

— А место в рейтинге ФИФА?

— Уже говорил: выигрываешь у Румынии — опускаешься в рейтинге, не играешь четыре месяца — поднимаешься. Что за рейтинг?

фоторепортаж Россия проиграла Кот-д’Ивуару в Краснодаре Сборная России в товарищеском матче в Краснодаре уступила Кот-д’Ивуару (0:2). Голами в составе гостей отметились Жонатан Коджья и Вильфрид Заа. Для национальной команды под руководством Станислава Черчесова это третье поражение в шести играх.

— Смущает само число — 60.

— 60 в нашем случае — плохое число. Хотя для фигурного катания почти идеальное. Но раз рейтинг существует, стоит относиться к нему серьезно.

— Схема с тремя защитниками — от подбора кадров или от ее эффективности?

— Опыт последних больших турниров показывает, что это успешная схема. Безусловно, выбор — не догма, поэтому мы иногда по ходу матча перестраиваемся на игру в четыре защитника. В частности, в матче против Катара. Такое же перестроение планировали во встрече с Кот-д`Ивуаром, но я все же решил ничего не менять: впереди был матч с Бельгией, а мешать все в одну кучу не хотелось.

— То есть у сборной все-таки есть план Б?

— Да. После игры с Кот-д`Ивуаром у нас была одна пища для размышлений, после Бельгии — другая.

ОШИБКИ — ЭТО ПРАКТИКА

— Матчи сборной регулярно высвечивают один нюанс. Вот, Кутепов. Хороший защитник. Но он не встречается в российском чемпионате с соперниками такого уровня и скоростей, как Заа или Коджиа. А потом случаются промашки вроде тех, что в игре с Кот-д’Ивуаром. Как справляться с проблемой?

— Он до сборной даже в Кубке Интертото ни разу не играл. Но у него есть потенциал. Мне говорят — риск, но тренер обязан предоставлять игрокам, при всех их плюсах и минусах, возможность проявить себя в серьезном деле. А также опекать их и принимать на себя стрелы критики. Кстати, перед игрой с Кот-д’Ивуаром сказал сборной то, чего прежде не говорил: надо вцепляться в игроков соперника. Именно в этом матче. Перед Бельгией установка была другой — быстро перекрывать зоны. Потому что Бельгия играет иначе. А у африканцев, которых мы изучили, игроки индивидуально сильные. Один раз не вцепились, другой — два гола. Но это и есть практика. Где еще ее получать, если не в таких матчах? «Видишь, — говорю тому парню, — ты думал, что справишься. А соперник подхватил, исполнил, тебя потом только в телеобзоре увидел, а на поле даже не почувствовал». Игрок со мной согласился. Но если его команда выйдет в Лигу чемпионов, вот это будет опыт!

Цитата Сейчас у нас даже по ходу игры происходит адаптация. К скоростям, уровню сопротивления, мышлению, условно, тех же бельгийцев. Если у тебя в «компьютере» это есть, процесс идет правильно. Потому и подбираем соперников сильных и разноплановых. Гана — полуфиналист и финалист двух последних Кубков Африки, Турция и Румыния — участницы Евро-2016, Коста-Рика — четвертьфиналист ЧМ-2014. Впереди Венгрия и Чили. Южноамериканцы в какой-то степени прообраз мексиканцев, с которыми нам играть на Кубке конфедераций. Определенные моменты наверняка отработаем.

— Кутепов изначально не планировался на встречу с Бельгией или сел в запас после ошибок?

— И так, и так. Против Катара с Румынией тоже пробовали разные сочетания. Иногда важно отдохнуть, подумать. И это не наказание — нормальная практика. Ошибки есть ошибки, над ними надо работать.

— Адаптация по ходу матчей — хорошо. Но как привыкнуть к технарям уровня Мертенса? Для нас — почти космос.

— Насколько я помню, после выхода Мертенса мы забили два мяча. Повезло, что вышел, получается. Но намек понятен: если бы Мертенс играл в «старте» нам ничего не светило бы. И Бельгия без него слабая, так?

— Но вы же не станет отрицать, что это шикарный футболист?

— Скажу о другом. Мы изучили Бельгию: с кем бы ни играла, первые и последние 20 минут всегда проводит очень сильно. Именно в эти отрезки мы ей и забили три мяча, потому что готовимся к играм. Да, там есть стандарты — важная часть футбола, хотя и не сам футбол. Что-то опасное мы перекрыли, но потом миг прозевали — и получили.

У ДЗЮБЫ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ

— На каком этапе наши юные технари превращаются в тактиков и атлетов, а зарубежные продолжают расцветать? В каком возрасте? И почему?

— «Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества», — кто сказал? Правильно, Ленин. Судить только о технике или тактике — узко. Почти всю «Легию», где я недавно работал, уже разобрали: Берешиньского — «Сампдория», Левчука — «Бордо» и так далее. Люди продолжат прогрессировать. Если у тебя на второй скорости все уже есть, разве надо заставлять переходить на третью? По-моему, естественная потребность. А когда ты вообще не знаешь, что существует третья, или тебе и без третьей-четвертой-пятой неплохо живется, — продолжишь ехать на второй. Зависит это не только от игроков и тренеров и даже не только от футбольных моментов.

фоторепортаж Первая тренировка Мариу Фернандеса в сборной России Сборная России после перелета из Москвы провела первую тренировку в Краснодаре в рамках подготовки к контрольным матчам против Кот-д’Ивуара (24 марта, стадион «Краснодар») и Бельгии (28 марта, стадион «Фишт», Сочи). Занятие стало первым в сборной России для защитника Мариу Фернандеса. При этом отдельно работали вратарь Игорь Акинфеев и полузащитник Денис Глушаков, а форвард Артем Дзюба следил за партнерами от бровки и вечером уехал в Москву на обследование — не исключено, он еще вернется в команду до конца сбора.

— Когда сможет сыграть Марио Фернандес — объективно лучший правый защитник страны?

— Как только позволят юридические тонкости. Кот-д’Ивуар был не против участия Фернандеса в краснодарской игре. Но мы посчитали нужным соблюсти все формальности. Парень отлично влился в команду, говорит не много, — стесняется. Но есть уверенность, что все понимает.

— Что происходит с Дзюбой? Четыре вызова в сборную — три неучастии в матчах из-за травм. И последующие полноценные выступления за «Зенит», однако.

— Давайте расставим, наконец, точки над i. Дзюба приехал на первый сбор — реальная травма, не может играть. На втором сборе присутствовал, но с той же травмой. Видно было по тренировкам — чуть-чуть не хватает его в каких-то моментах. К игре с Коста-Рикой мы Дзюбу подвели, сыграл великолепно, забил два мяча. Но случай не самый простой. Бывает перелом или ушиб, когда все понятно: выздоровел — играешь снова. А бывает тягучая температура 37,2 — вроде все нормально, а на самом деле — болезнь. Ситуация с Дзюбой из этой серии. Приехал в Краснодар — врачи постановили: требуется лечение, колено опухшее. Пришлось ему возвращаться в Москву и заниматься здоровьем. На это требовалось 5−6 дней, поэтому задействовать Дзюбу на таком уровне было слишком рискованно. Мы отслеживаем динамику, которая, к сожалению, идет к ухудшению. Да, он сыграл с «Рубином», но несколько дней тренировок после этого наверняка пропустил, чтобы быть готовым к следующему матчу.

Цитата Сейчас вопрос не в том, почему Дзюба не играл в Сочи и Краснодаре, а в том, как поведет себя колено дальше, насколько позволит подготовиться к Кубку конфедераций. Луческу уже сказал: Дзюбе нужен перерыв. А в дела клуба мы не вмешиваемся, футболисты — его ценный актив. Сейчас Артема готовят в «Зените» от игры к игре. Поэтому под темой следует подвести черту: Дзюба не не хотел, а не мог помочь сборной. И даже если хотел, на повестке дня оставался вопрос готовности и возможности это сделать.

— Может, стоит подсказать Дзюбе поберечь себя до Кубка конфедераций?

— Обследование в сборной показало: есть проблемы. Далее решение принимают игрок и клуб. Остается только надеяться, что к моменту объявления состава на Кубок Конфедераций Дзюба, как и все остальные кандидаты, будет здоров, конкурентоспособен и готов помочь сборной. Есть и к вам просьба: не надо домыслов, дайте игроку сфокусироваться на концовке чемпионата. Все, что знал, я вам рассказал. Ситуация именно такова, остальное — выдумки.

ДЕНИСОВ? ПОКА ЗОБНИН И ТАРАСОВ

— Вам не кажется, что Самедову не хватает оборонительных навыков для игры по всему флангу?

— Если скажу, что это его сильное качество, вызову резонанс. Но у Самедова есть сильные стороны. Возьмем матч с Бельгией. Против него играл Миральяс. Первое, второе, третье столкновение, и Саша адаптировался к игре бельгийца, понял, как действовать. Или тот же Мертенс. Какая разница, кто против него играет? Мертенсу ничего не стоит обыграть одного или даже двух. И мы не случайно просили, чтобы латералей страховали из середины. В данном случае — Ерохин. Он пару раз подбегал, а Мертенс пролетал мимо него и Самедова. Вроде бы Ерохин свою работу сделал, но метр не добежал. В чемпионате России такое, наверное, проходит. Соперник видит перед собой Самедова или Ерохина, останавливается, разворачивается, отдает пас. А Мертнес — мимо! Потом оба уже поняли, что к чему, и такого не повторялось.

— Денисов больше не лучший опорник страны?

— Есть опытные футболисты, к которым мы можем обратиться, когда будет нужно. Вы говорите о Денисове и забываете, что есть Зобнин, который в понедельник два мяча забил и хорошо играет на этой позиции. Внимательно смотрим за всеми. В нашем списке Денисов проходит под 24-м номером. Этот список был с первого дня, меня никто не просил его туда вносить или выводить. Кстати, не забывайте, что есть Тарасов, который в первом матче достаточно надежно сыграл, но получил травму. Считаю, было бы неправильно и непрофессионально, если бы он не получил новый шанс. Для меня принципиально, чтобы Тарасов смог проявить себя.

— 24-й номер в вашем списке — это первый игрок на подмену?

— В списке первыми идут вратари, потом защитники, хавбеки и нападающие. Кто 23-й? Не помню, врать не буду.