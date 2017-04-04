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https://sport.mail.ru/news/football-national/29311438/
4 апреля 2017, 15:31 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Футболист молодежной сборной Франции Фофана принял решение выступать за Кот-д’Ивуар

МОСКВА, 4 апр — Р-Спорт. Футболист молодежной сборной Франции и итальянского «Удинезе» Секо Фофана принял решение выступать за национальную команду Кот-д’Ивуара, сообщается на официальном сайте ивуарийской федерации футбола.

Фофана, имеющий ивуарийское и французское гражданства, играл за сборные Франции в турнирах среди игроков различных возрастов. В составе национальной команды до 17 лет полузащитник принял участие в чемпионате Европы 2012 года. За сборную игроков до 19 лет Фофана провел три матча.

Также главный тренер ивуарийской команды Марк Вильмотс убедил нападающего «Лиона» Максвелла Корне выступать за сборную Кот-д’Ивуара. 20-летний французский футболист ивуарийского происхождения провел за национальную команду Франции из игроков не старше 20 лет 4 матча.

Кроме того, по сообщению L’Equipe, Вильмотс не оставляет надежд, что полузащитник «Монако» Тимуэ Бакайоко тоже примет решение выступать за национальную команду Кот-д’Ивуара.

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