Футболист молодежной сборной Франции Фофана принял решение выступать за Кот-д’Ивуар

Фофана, имеющий ивуарийское и французское гражданства, играл за сборные Франции в турнирах среди игроков различных возрастов. В составе национальной команды до 17 лет полузащитник принял участие в чемпионате Европы 2012 года. За сборную игроков до 19 лет Фофана провел три матча.

Также главный тренер ивуарийской команды Марк Вильмотс убедил нападающего «Лиона» Максвелла Корне выступать за сборную Кот-д’Ивуара. 20-летний французский футболист ивуарийского происхождения провел за национальную команду Франции из игроков не старше 20 лет 4 матча.

Кроме того, по сообщению L’Equipe, Вильмотс не оставляет надежд, что полузащитник «Монако» Тимуэ Бакайоко тоже примет решение выступать за национальную команду Кот-д’Ивуара.