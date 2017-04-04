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4 апреля 2017, 13:37 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Форвард «Лиона» Корне представлен в качестве игрока сборной Кот-д’Ивуара

Нападающий «Лиона» Максвелл Корне представлен в качестве игрока сборной Кот-д’Ивуара.

Об этом говорится на официальном сайте ивуарийской федерации.

Максвелл Корне выступал за сборные Франции всех возрастов, включая молодёжную команду до 21 года. Инициатива пригласить 20-летнего форварда принадлежит новому главному тренеру Марку Вильмотсу.

Также за сборную Кот-д’Ивуара будет выступать хавбек «Удинезе» Секо Фофана.

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