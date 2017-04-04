Форвард «Лиона» Корне представлен в качестве игрока сборной Кот-д’Ивуара

Об этом говорится на официальном сайте ивуарийской федерации.



Максвелл Корне выступал за сборные Франции всех возрастов, включая молодёжную команду до 21 года. Инициатива пригласить 20-летнего форварда принадлежит новому главному тренеру Марку Вильмотсу.



Также за сборную Кот-д’Ивуара будет выступать хавбек «Удинезе» Секо Фофана.