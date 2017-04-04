Джеррард против Пуйоля, Баллак против Пиреса! Этот турнир вернет вашу молодость

Когда пройдет турнир и какой у него формат?

Турнир Star Sixes начнется 13 июля и будет длиться четыре дня на лондонской «О2 Арене». Организаторы обещают, что турнир покажут по ТВ и в интернете, а где именно — скажут ближе к делу.

В турнире примут участие 12 сборных, которые будут играть в трех группах. В группе А встретятся Англия, Испания, Мексика и Шотландия. Во вторую четверку попали Бразилия, Италия, Нигерия и Китай. Группа С — явно смертельная, там Германия, Франция, Португалия и Дания. И да, сборную России, судя по всему, никто не позвал.

Длительность матчей — 20 минут, но финал увеличится в полтора раза: два тайма по 15 минут. Никаких овертаймов, в плей-офф после основного времени команды сразу будут бить пенальти.

На кого там можно будет посмотреть?

Организаторы Star Sixes хорошо постарались, потому что столько звезд прошлого в одной арене вряд ли возможно будет увидеть где-то еще. Не все команды до конца определились с составами, но громкие имена есть почти у каждой сборной.

От испанцев точно подтвердили участие Карлес Пуйоль, Гаиска Мендьета, Мичел Сальгадо, Давид Альбельда и Луис Гарсия. Этого мало? Тогда представьте, что в матче Англия — Испания против них выйдут Стивен Джеррард, Майкл Оуэн, Рио Фердинанд, Дэвид Джеймс и Эмиль Хески!

У мексиканцев тоже неплохая заявка, все знают Хорхе Кампоса, Хареда Борхетти и Луиса Эрнандеса. У шотландцев выделяется Барри Фергюсон.

Бразильцы определились с тремя игроками, которых делегируют на турнир: Роберто Карлос, Жулиано Белетти и Жилберто Силва. А вот итальянцы пока молчат, сохраняют интригу. Зато от Нигерии приедет Джей-Джей Окоча, а это уже как минимум нескучно. Ну, а китайцы просто посмотрят на мастеров.

Вратарем сборной Германии на Star Sixes будет Йенс Леманн. Он, кстати, и в Кубке Легенд участвовал, где дошел до финала со своей сборной, а там пропустил восемь мячей от россиян. Еще один точный участник — Михаэль Баллак, который будет капитаном сборной, прямо как раньше.

Пока немцы думают, французы уже набрали команду, по составу она — фаворит. Себастьен Фрей, Вильям Галлас, Марсель Десайи, Эрик Абидаль, Оливье Дакур, Робер Пирес и Людовик Жюли — ни одного неизвестного имени. Португальцы пока скромно, но многообещающе заявили Деку, а датчане — Мартина Йоргенсена, известного по выступлениям в Серии А.