Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29307958/
4 апреля 2017, 12:06 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Вильмотс убедил Фофану и Корне выступать за сборную Кот-д’Ивуара

Сборная Кот-д’Ивуара пополнится двумя новыми игроками.

Полузащитник «Удинезе» Секо Фофана и нападающий «Лиона» Максвелл Корне согласились выступать за ивуарийскую сборную. Об этом сообщает HLN.

Инициатива принадлежит главному тренеру Марку Вильмотсу, который официально занял пост наставника ивуарийской команды 1 апреля. Фофана и Корне прошли через сборную Францию разных возрастов, но не были заиграны за национальную команду.

Также Вильмотс надеется убедить Тьемуа Бакайоко отказаться от выступления за сборную Франции и принять предложение Кот-д’Ивуара.

Бакайоко дебютировал за национальную команду 28 марта, в товарищеском матче против Испании (0:2), а в поединке отборочного турнира ЧМ-2018 с Люксембургом (3:1) остался в запасе. Этот факт позволяет Бакайоко изменить решение и выступать за другую сборную.

Сборная Кот-д`Ивуара
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Широков: Если болельщики свистят, то, наверное, игроки сборной заслужили

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков прокомментировал игру сборной России, которая в Краснодаре провела товарищеский матч с командой Кот’д-Ивуара и потерпела поражение со счётом 0:2.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!