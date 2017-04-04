Вильмотс убедил Фофану и Корне выступать за сборную Кот-д’Ивуара

Полузащитник «Удинезе» Секо Фофана и нападающий «Лиона» Максвелл Корне согласились выступать за ивуарийскую сборную. Об этом сообщает HLN.



Инициатива принадлежит главному тренеру Марку Вильмотсу, который официально занял пост наставника ивуарийской команды 1 апреля. Фофана и Корне прошли через сборную Францию разных возрастов, но не были заиграны за национальную команду.



Также Вильмотс надеется убедить Тьемуа Бакайоко отказаться от выступления за сборную Франции и принять предложение Кот-д’Ивуара.



Бакайоко дебютировал за национальную команду 28 марта, в товарищеском матче против Испании (0:2), а в поединке отборочного турнира ЧМ-2018 с Люксембургом (3:1) остался в запасе. Этот факт позволяет Бакайоко изменить решение и выступать за другую сборную.