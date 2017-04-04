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4 апреля 2017, 0:27 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Ван Гал не исключил, что может возглавить сборную Нидерландов

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал ушёл от ответа на вопрос о возможном возвращении на пост наставника сборной Нидерландов.

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Луи ван <span class=error>Гал</span> ушёл от ответа на вопрос о возможном возвращении на пост наставника сборной Нидерландов. Увеличить
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Ранее СМИ сообщили, что королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) начал переговоры с ван Галом по поводу поста советника.

«Прежде чем решать вопросы по советникам и директорам, нужно найти тренера. Готов ли я возглавить сборную? Отвечу на этот вопрос, если меня об этом спросит KNVB.

Блинд должен взять на себя часть вины за неудачи сборной, но основная ответственность лежит на игроках, хотя о них никто не говорит», — цитирует ван Гала De Telegraaf.
Данни Блинд был уволен с поста главного тренера сборной Нидерландов после поражения от Болгарии в матче квалификации ЧМ-2018. Набрав 7 очков в 5 матчах квалификации, оранжевые занимают четвёртое место в отборочной группе А.

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