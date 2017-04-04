Карпин предположил, почему Кокорина не вызывают в сборную России
Бывший главный тренер «Спартака», телеведущий Валерий Карпин поделился мнением о том, почему нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который отметился результативной передачей в недавнем матче с «Рубином» (2:0), не вызывается в сборную России.
«Все говорят, что Кокорин неплохо сыграл с “Рубином”. Но давайте посмотрим несколько эпизодов. Минута 55-я — он не то что не добегает в оборону, он не доходит. Все партнёры давно вернулись, а Александр только возвращается пешком. Другой момент — прошло 22 секунды, как “Зенит” потерял мяч, а Кокорина даже в кадре не видно. Возможно,
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