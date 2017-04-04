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4 апреля 2017, 14:52 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Карпин предположил, почему Кокорина не вызывают в сборную России

Бывший главный тренер «Спартака», телеведущий Валерий Карпин поделился мнением о том, почему нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который отметился результативной передачей в недавнем матче с «Рубином» (2:0), не вызывается в сборную России.

«Все говорят, что Кокорин неплохо сыграл с “Рубином”. Но давайте посмотрим несколько эпизодов. Минута 55-я — он не то что не добегает в оборону, он не доходит. Все партнёры давно вернулись, а Александр только возвращается пешком. Другой момент — прошло 22 секунды, как “Зенит” потерял мяч, а Кокорина даже в кадре не видно. Возможно, из-за этого и не вызывают его в сборную. Такие игроки в шоу “Кто хочет стать легионером?” точно не пройдут. В нашей команде таких бы точно не было. За это каждую неделю у нас игроки исключаются», — сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор».

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