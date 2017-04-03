Сборная Беларуси по пляжному футболу намерена улучшить позицию в европейском рейтинге

Национальная команда страны входит в десятку сильнейших в Европе. По итогам Евролиги-2016 сборная Беларуси заняла пятое место, и в текущем сезоне необходимо улучшить эти результаты, отметил Алексей Сычев. Команда уже приступила к предсезонной подготовке, в частности провела два учебно-тренировочных сбора в Санкт-Петербурге, где также поучаствовала в международном турнире и заняла пятое место. В апреле сборная отправится на турнир в Турцию, который проводится под эгидой ФИФА.

Сезон стартует в конце июля. Первый тур в дивизионе А Евролиги белорусская команда проведет в Москве, где ее соперниками будут сборные России, Швейцарии и Греции. Следующий этап запланирован на август в Венгрии, а с 31 августа по 3 сентября в Италии состоится суперфинал.

Еще одна важная задача на сезон — работа по формированию и подготовке молодежной сборной команды (возраст до 23 лет). Она должна готовить ближайший резерв для главной команды к отборочным играм чемпионата мира 2018 года и Европейским играм 2019 года в Минске (при условии включения пляжного футбола в программу этих соревнований).

«Молодежка» впервые была сформирована в 2016 году из спортсменов до 21 года. На данном этапе с учетом мирового опыта принято решение о повышении возрастного ценза для игроков. Кроме того, формируется стратегия развития молодежной команды и определяется ее статус. В качестве вариантов рассматривается введение в регламент чемпионата Беларуси положения о том, чтобы каждый его участник должен иметь в заявке не менее 3−4 игроков в возрасте до 23 лет, из которых и будет формироваться сборная, или создание отдельной команды, которая будет выступать в том числе в национальном первенстве. На ближайших мероприятиях АФПФ эти вопросы будут вынесены на обсуждение.