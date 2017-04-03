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3 апреля 2017, 15:59 | Футбол: Сборные | Vesti.kz

СМИ: Казахстан дает паспорта чудикам из первой лиги России и ставит тренером Бородюка, убившего «Кайрат»

Издание Azerifootball.com сравнил сборную Азербайджана с национальными командами других стран бывшего СССР.

Из плохих сторон казахстанского футбола также названы распилы в клубах. Увеличить
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Небольшой фрагмент в материале уделен и Казахстану. Издание считает, что с казахстанского футбола Азербайджану точно не стоит брать пример.

«Еще больше умиляет, когда особые умники ставят в пример Казахстан. Местная федерация раздает паспорты всяким чудикам из Первой лиги России. Это в то время, когда мы спорим, стоит ли натурализовывать Альмейду! Главный тренер у них Бородюк! Бородюк, Карл! Человек, просто убивший «Кайрат».

В казахстанском футболе берут пример с России. На клубном футболе — это безбожный распил бюджетных средств, а в сборную постоянно приглашают не нужных в России тренеров — Красножана, Бородюка. Просто удивительно, за какие заслуги приглашение от сборной заслужил Бородюк, угробавший «Кайрат» год назад. Кахабер Цхададзе с трудом расчистил «авгиевы конюшни», оставшиеся после этого российского специалиста, — пишет Azerifootball.com.

Отметим, что Александр Бородюк, возглавивший сборную Казахстана в феврале, потерпел поражение в двух стартовых матчах на новой должности. 22 марта его команда в товарищеской игре уступила Кипру (1:3), а через четыре дня — Армении (0:2) во встрече отборочного цикла ЧМ-2018.

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