Главный тренер сборной Украины Шевченко соберет тренеров команд УПЛ за круглым столом

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На встрече планируется обсудить формат будущего сезона и поднять тему планирования календаря матчей.

Не стоит исключать, что этот круглый стол пройдет после матчей 26 тура, в рамках которого в Киеве сыграют «Динамо» и донецкий «Шахтер».

В последнее время вопросу формата чемпионата Украины уделяют много внимания, и чем раньше этот вопрос будет решен, тем лучше для всех.