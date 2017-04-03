Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29294294/
3 апреля 2017, 13:48 | Футбол: Сборные | УНИАН

Главный тренер сборной Украины Шевченко соберет тренеров команд УПЛ за круглым столом

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко обирается инициировать встречу с тренерами элитных клубов страны, сообщает zbirna.com.

Главный тренер сборной хочет инициировать встречу наставников <span class=error>УПЛ</span> и обсудить контуры будущего сезона. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© УНИАН

На встрече планируется обсудить формат будущего сезона и поднять тему планирования календаря матчей.

Не стоит исключать, что этот круглый стол пройдет после матчей 26 тура, в рамках которого в Киеве сыграют «Динамо» и донецкий «Шахтер».

В последнее время вопросу формата чемпионата Украины уделяют много внимания, и чем раньше этот вопрос будет решен, тем лучше для всех.

Сборная Украины
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
03 апреля

Россия может развязать широкомасштабную войну против Украины в ближайшее время - Atlantic Council

Безработица в Евросоюзе снизилась до минимума с 2009 года

Вехи недели. Путаница с декларациями, перемирие для галочки и кадровые интриги