Главный тренер сборной Украины Шевченко соберет тренеров команд УПЛ за круглым столом
Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко обирается инициировать встречу с тренерами элитных клубов страны, сообщает zbirna.com.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
© УНИАН
На встрече планируется обсудить формат будущего сезона и поднять тему планирования календаря матчей.
Не стоит исключать, что этот круглый стол пройдет после матчей 26 тура, в рамках которого в Киеве сыграют «Динамо» и донецкий «Шахтер».
В последнее время вопросу формата чемпионата Украины уделяют много внимания, и чем раньше этот вопрос будет решен, тем лучше для всех.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter