Жигулев: Бушманов помогает развиваться футболистам в молодежной сборной России

Молодежная сборная в марте провела сбор в испанской Марбелье. Команда под руководством Бушманова в товарищеском матче одержала победу над сборной Норвегии (2:0), а также разгромила команду Румынии (5:1). Жигулев, впервые получивший вызов в молодежную сборную, отметился голами в этих встречах.

«До этого момента я ни разу не вызывался в сборную, ни в одну из юношеских, ни, тем более, в молодежную. Впечатления от первого сбора с командой самые позитивные. Самое главное — победили в двух матчах и у нас получается играть в тот футбол, который видит тренер, это больше всего радует. С Бушмановым работается легко. Это важно, когда видишь, что тренер может помочь тебе развивается как футболисту», — сказал Жигулев по телефону.

Специалист, ранее возглавлявший московский «Спартак-2», стал новым главным тренером молодежной команды после ухода с этого поста Николая Писарева.