Жигулев: Бушманов помогает развиваться футболистам в молодежной сборной России
Главный тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов помогает развиваться игрокам индивидуально, с ним легко работается, заявил агентству «Р-Спорт» нападающий команды и клуба «Краснодар» Илья Жигулев.
Молодежная сборная в марте провела сбор в испанской Марбелье. Команда под руководством Бушманова в товарищеском матче одержала победу над сборной Норвегии (2:0), а также разгромила команду Румынии (5:1). Жигулев, впервые получивший вызов в молодежную сборную, отметился голами в этих встречах.
«До этого момента я ни разу не вызывался в сборную, ни в одну из юношеских, ни, тем более, в молодежную. Впечатления от первого сбора с командой самые позитивные. Самое главное — победили в двух матчах и у нас получается играть в тот футбол, который видит тренер, это больше всего радует. С Бушмановым работается легко. Это важно, когда видишь, что тренер может помочь тебе развивается как футболисту», — сказал Жигулев по телефону.
Специалист, ранее возглавлявший московский «Спартак-2», стал новым главным тренером молодежной команды после ухода с этого поста Николая Писарева.
«Я помню, когда Евгений Александрович работал в “Спартаке-2”, у них была очень сильная команда, которая всегда старалась играть первым номером, и это хорошо получалось, учитывая то, что в команде было много молодых футболистов. Мне нравится такой футбол и те требования, которые до нас доводят. Если так и дальше будем работать, то нас ждет успех. Хочу выделить всю команду, а не
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