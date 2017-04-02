Евгений Бушманов: Кутепов станет еще сильнее

«НУЖНО ИСКАТЬ ПРИЧИНЫ, А НЕ СЛЕДСТВИЯ ПРОБЛЕМ».

— Как прошел первый сбор команды?

— Основной задачей было познакомиться с ребятами. В целом, остался доволен их уровнем. Очень порадовало отношение к тренировочному процессу, играм, — говорит Бушманов.

— И результат первых матчей тоже радует — победы над Румынией (5:1) и Норвегией (2:0).

— Качественно провели эти матчи, уверенно. Хотели найти по возможности максимально сильных соперников. Считаю, провели хорошие спарринги, что важно, в хороших условиях.

— Следующие соперники молодежной сборной по товарищеским матчам — Турция и Узбекистан?

— Пока есть только устные договоренности.

— На своей первой пресс-конференции вы говорили о 50 кандидатах в молодежную сборную. Этого достаточно?

— Это был расширенный список. Мы ориентировались на возраст ребят и на то, чтобы кандидаты более-менее где-то играли. Практика — это существенный бонус. И чем больше ребят будет играть на уровне РФПЛ, тем лучше.

— Что нужно сделать, чтобы кандидатов было больше: убрать лимит, убрать госденьги из футбола или еще что-то? А, может, что-то добавить?

— Насчет лимита — в последнее время неоднократно озвучивалось, что изменения в этом вопросе в ближайшее время вряд ли будут. Хотя лимит — искусственная мера. Наверное, он нужен, но вопрос — в каком виде? Но важнейший момент — подготовка игроков. Чтобы они были готовы к конкуренции.

— Считается, что одной из проблем молодежного футбола в России — уклон в сторону работы над командной игрой в ущерб развитию индивидуальных качеств футболистов. Согласны?

— Да. Есть уклон в сторону результата. А один и способов добиться результата быстрее — взять ребят помощнее, поздоровее, чтобы лучше толкались, боролись. В итоге потом сказывается нехватка обучения. И при переходе во взрослый футбол возникают сложности. На мой взгляд, нужно больше внимания уделять именно обучению футболистов. Понятно, что от тренеров требуют результата, от директора академии — тоже. И это достаточно серьезная проблема.

— Как ее решить?

— Убрать результат до определенно возраста. Чем дальше, тем лучше. Турниры, поездки — пожалуйста. Но без зачетных очков, таблиц на длинной дистанции. Они только вредят. Естественно, для этого нужно многое менять. Поднимать зарплату детским тренерам, поощрять не за победы на турнирах, а за воспитанников.

«НЕ НАДО ТОРОПИТЬ МИТРЮШКИНА».

— Пока молодым зачастую остается только уезжать в средние европейские чемпионаты. Это плюс?

— Желание играть, а не сидеть в запасе, получая хорошую зарплату, — само по себе плюс.

— Даже если игрок уезжает на Кипр?

— Наверное, даже если так. Вы, я так понимаю, имеете ввиду Александра Довбню, который играет за кипрский клуб. Почему нет? Можно же начать там карьеру, прогрессировать, а потом продвинуться выше.

— Довольны прогрессом Митрюшкина, который уехал в швейцарский «Сьон» и выиграл там конкуренцию?

— Да. И у него достаточно заметный прогресс.

— Он готов к первой сборной?

— Не нужно спешить. Тем более, вратарская позиция — особенная. Не случайно говорят, что вратарь — это полкоманды. Да, у Антона сейчас все хорошо, он прогрессирует. Но не нужно опережать события.

— Что происходит с Денисом Давыдовым, которого вы хорошо знаете по работе в «Спартаке-2». Он ярко смотрится на уровне ФНЛ, но, поднимаясь в первую команду, все это теряет?

— Здесь есть сходство с ситуацией Митрюшкина. Игрока важно своевременно поднимать на новый уровень — когда он готов к этому. Потому что чем выше уровень, тем выше давление, ответственность. Любая ошибка, неточность болезненно воспринимается болельщиками, тренерами, руководством. Игрок должен быть готов и физически, и психологически. Я верю в Давыдова. Верю, что он способен заиграть на самом высоком уровне. У него для этого все есть.

— До его отъезда в Чехию говорилось, что есть проблемы и с сосредоточенностью на футболе. Теперь это позади, но прогресса все нет.

— Это все к слову о тех системных моментов, которые нужно менять. Только молодой игрока начинает себя как-то проявлять, мы начинаем его обхаживать, нахваливать. И тем самым мешаем игроку прогрессировать. Стоит ли ему уйти в аренду в клуб РФПЛ второй восьмерки? Денису нужно решить вместе с клубом, как будет для него лучше.

«ВСПОМНИТЕ, КАК НАЧИНАЛИ БЕРЕЗУЦКИЕ И ИГНАШЕВИЧ».

— С Черчесовым тесно общаетесь?

— Почти в ежедневном режиме. О чем говорим? О футболе. На разные темы.

— Есть ли у Черчесова желание, чтобы молодежная сборная играла в тот же футбол, что и главная команда?

— Есть требования современного футбола. На них и строится наша работа. И желание Черчесова сводится к этому, чтобы молодежная сборная работала в одном ключе с мировыми тенденциями.

— Эти требования не утыкаются в схему с тремя защитниками?

— Нет. Схема — не является панацеей. И точно не первична в этом вопросе.

— Много говорят о нехватке скоростных центральных защитников в стране.

— Их и в мире не так много. Быстрый, умный, высокий центральный защитник — это идеальный игрок. Такие не в любом топ-клубе есть.