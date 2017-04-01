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https://sport.mail.ru/news/football-national/29277431/
1 апреля 2017, 13:21 | Футбол: Сборные | Советский спорт

Карпин: Наблюдается полное безразличие народа к сборной России

Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин дал интервью «Советскому спорту».

Главный редактор футбольных трансляций Матч ТВ Валерий Карпин дал интервью Советскому спорту. Увеличить
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— Вы уже больше месяца работаете на телевидении. Можно сказать, что вы уже освоились?
— Думаю да, работы очень много. Помимо моей основной деятельности появилось еще и реалити-шоу, которое занимает большое количество времени.

— Тяжело совмещать участие в программе и вашу работу в качестве главного редактора?
— С точки зрения организации — да. Иногда бывают накладки, ну и усталость приходит от того, что надо в один день быть в разных местах, переключаться с одной работы на другую.

— Новое реалити-шоу «Кто хочет стать легионером» — большой проект. Кому пришла идея создать подобное?
— Идея не моя. Инициативу выдвинула Тина Канделаки, мы внесли лишь кое-какие корректировки, потому что у нас есть понимание, как работает футбольный менеджмент, генеральный директор и тренерский штаб.

— Какова основная цель этого проекта?
— Цель — сделать хорошую футбольную команду. Мы выберем самых лучших на каждую позицию, то есть 11 футболистов высокого уровня и запасных. Дальше, если будет спрос, мы будем продвигать их не только на российский рынок, но и на европейский.

— Есть мнение, что эта команда, будет неким резервом для сборной под чемпионат мира. Можно так сказать?
— Нет. Это никак не может быть резервом для сборной. Невозможно за короткий срок научить играть на уровне сборной России. Может, у кого-то и есть розовые очки, но понимающие люди знают, что это просто несопоставимые вещи.
Хочу отметить, что это именно реалити-шоу, и здесь большую роль играет не спортивная составляющая, а именно работа для зрителя, некие эмоции.

— Раз уж мы затронули тему чемпионата мира… Что показали эти товарищеские игры сборной?
— Самое страшное, что происходит вокруг сборной — это отсутствие каких-либо эмоций. Одно дело, если бы был негатив, это говорит о том, что людям все-таки не все равно.
Сейчас наблюдается полное безразличие народа к сборной России, и это куда гораздо страшнее критики. Оценивать игру команды — не могу. Надо находиться внутри коллектива, чтобы понять, что происходит.

— У вас есть понимание того, что делает Черчесов со сборной?
— С точки зрения состава — да, а по игре — нет. Если говорить о матче с африканской командой, то здесь дело не в схеме с тремя защитниками, как многие сейчас говорят, можно хоть всей командой обороняться, главное, как это все делать.
Загадывать не будем, давайте дождемся Кубка Конфедераций, после него окончательно все станет ясно.

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