Карпин: Наблюдается полное безразличие народа к сборной России
Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин дал интервью «Советскому спорту».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Вы уже больше месяца работаете на телевидении. Можно сказать, что вы уже освоились?
— Думаю да, работы очень много. Помимо моей основной деятельности появилось еще и
— Тяжело совмещать участие в программе и вашу работу в качестве главного редактора?
— С точки зрения организации — да. Иногда бывают накладки, ну и усталость приходит от того, что надо в один день быть в разных местах, переключаться с одной работы на другую.
— Новое
— Идея не моя. Инициативу выдвинула Тина Канделаки, мы внесли лишь
— Какова основная цель этого проекта?
— Цель — сделать хорошую футбольную команду. Мы выберем самых лучших на каждую позицию, то есть 11 футболистов высокого уровня и запасных. Дальше, если будет спрос, мы будем продвигать их не только на российский рынок, но и на европейский.
— Есть мнение, что эта команда, будет неким резервом для сборной под чемпионат мира. Можно так сказать?
— Нет. Это никак не может быть резервом для сборной. Невозможно за короткий срок научить играть на уровне сборной России. Может, у
Хочу отметить, что это именно
— Раз уж мы затронули тему чемпионата мира… Что показали эти товарищеские игры сборной?
— Самое страшное, что происходит вокруг сборной — это отсутствие
Сейчас наблюдается полное безразличие народа к сборной России, и это куда гораздо страшнее критики. Оценивать игру команды — не могу. Надо находиться внутри коллектива, чтобы понять, что происходит.
— У вас есть понимание того, что делает Черчесов со сборной?
— С точки зрения состава — да, а по игре — нет. Если говорить о матче с африканской командой, то здесь дело не в схеме с тремя защитниками, как многие сейчас говорят, можно хоть всей командой обороняться, главное, как это все делать.
Загадывать не будем, давайте дождемся Кубка Конфедераций, после него окончательно все станет ясно.
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