Главный тренер сборной Аргентины Бауса может быть отправлен в отставку

Члены комитета рассмотрят вопрос о том, чтобы отправить Эдгардо Баусу в отставку с поста главного тренера сборной страны, информирует ESPN FC. Вопрос будет решаться анонимным голосованием.



Сообщается, что главным кандидатом на пост наставника аргентинцев является тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли, который готов возглавить сборную. У 57-летнего специалиста есть сумма отступных в контракте с испанским клубом.



После 14 туров Аргентина с 22 очками занимает пятое место в турнирной таблице южноамериканского отбора к ЧМ-2018.