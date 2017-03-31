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31 марта 2017, 22:43 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Главный тренер сборной Аргентины Бауса может быть отправлен в отставку

В ближайшие часы состоится заседание исполнительного комитета ассоциации футбола Аргентины.

Члены комитета рассмотрят вопрос о том, чтобы отправить Эдгардо Баусу в отставку с поста главного тренера сборной страны, информирует ESPN FC. Вопрос будет решаться анонимным голосованием.

Сообщается, что главным кандидатом на пост наставника аргентинцев является тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли, который готов возглавить сборную. У 57-летнего специалиста есть сумма отступных в контракте с испанским клубом.

После 14 туров Аргентина с 22 очками занимает пятое место в турнирной таблице южноамериканского отбора к ЧМ-2018.

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