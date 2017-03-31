Сборные Испании, Франции, Италии могут принять участие в Кубке Америки — 2019 по футболу
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) планирует пригласить команды Испании, Франции, Италии и Португалии для участия в Кубке Америки в 2019 году. Об этом сообщает Сidadeverde со ссылко на Globo Esporte.
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КОНМЕБОЛ также думает о расширении турнира с 12 до 16 команд.
Обычно в Кубке Америки участвует 10 южноамериканских сборных, а также две приглашенные команды, как правило, представляющие Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).
Помимо европейских сборных, команда Японии также является кандидатом на приглашение.
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