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КОНМЕБОЛ также думает о расширении турнира с 12 до 16 команд.

Обычно в Кубке Америки участвует 10 южноамериканских сборных, а также две приглашенные команды, как правило, представляющие Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Помимо европейских сборных, команда Японии также является кандидатом на приглашение.