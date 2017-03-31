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31 марта 2017, 17:39 | Футбол: Сборные | ТАСС

Сборные Испании, Франции, Италии могут принять участие в Кубке Америки — 2019 по футболу

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) планирует пригласить команды Испании, Франции, Италии и Португалии для участия в Кубке Америки в 2019 году. Об этом сообщает Сidadeverde со ссылко на Globo Esporte.

Обычно в Кубке Америки участвует 10 южноамериканских сборных а также две приглашенные команды как правило представляющие КОНКАКАФ. Увеличить
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КОНМЕБОЛ также думает о расширении турнира с 12 до 16 команд.

Обычно в Кубке Америки участвует 10 южноамериканских сборных, а также две приглашенные команды, как правило, представляющие Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Помимо европейских сборных, команда Японии также является кандидатом на приглашение.

Сборная Испании
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Сборная Италии
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Новости Сборных команд

Францию, Италию, Испанию и Португалию могут пригласить на Кубок Америки

Сборные Франции, Италии, Испании и Португалии могут оказаться в числе приглашённых сборных, которые примут участие в Кубке Америки—2019. Как сообщает GloboEsporte, КОНМЕБОЛ планирует расширить состав участников с 12 до 16 национальных команд.
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