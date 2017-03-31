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31 марта 2017, 17:03 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Францию, Италию, Испанию и Португалию могут пригласить на Кубок Америки

Сборные Франции, Италии, Испании и Португалии могут оказаться в числе приглашённых сборных, которые примут участие в Кубке Америки—2019. Как сообщает GloboEsporte, КОНМЕБОЛ планирует расширить состав участников с 12 до 16 национальных команд.

Отмечается, что в штаб-квартире южноамериканской организации в ближайшее время будет принято решение об изменении формата турнира.

На Кубке Америки участвуют 10 стран КОНМЕБОЛ: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор, а также две приглашённые сборные, как правило, из зоны КОНКАКАФ.

В 2016 году в США состоялся 45-й розыгрыш Кубка Америки, в котором в честь 100-летия КОНМЕБОЛ участвовало сразу 16 сборных.

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