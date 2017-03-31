Францию, Италию, Испанию и Португалию могут пригласить на Кубок Америки

Отмечается, что в штаб-квартире южноамериканской организации в ближайшее время будет принято решение об изменении формата турнира.



На Кубке Америки участвуют 10 стран КОНМЕБОЛ: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор, а также две приглашённые сборные, как правило, из зоны КОНКАКАФ.

В 2016 году в США состоялся 45-й розыгрыш Кубка Америки, в котором в честь 100-летия КОНМЕБОЛ участвовало сразу 16 сборных.