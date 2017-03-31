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31 марта 2017, 14:46 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Ульянов покинул пост старшего тренера юношеской сборной России

Старший тренер юношеской сборной России (игроки 2000 года рождения) Дмитрий Ульянов по соглашению сторон завершил работу в Российском футбольном союзе.

«РФС благодарит Дмитрия Ульянова за проделанную работу и желает дальнейших успехов в профессиональной карьере», — говорится на официальном сайте Российского футбольного союза.

Юношеская сборная России с 21 по 26 марта принимала участие в элитном раунде чемпионата Европы (U17), который проходил в Венгрии. Завоевать путёвку в финальную стадию турнира нашей команде не удалось.
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