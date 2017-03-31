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31 марта 2017, 13:23 | Футбол: Сборные | ТАСС

Мутко: Россия 24 апреля объявит ФИФА об абсолютной готовности к Кубку конфедераций

МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Совместное заседание оргкомитета «Россия-2018» и представителей Международной федерации футбола (ФИФА) состоится 24 апреля в Санкт-Петербурге, на нем российская сторона доложит о полной готовности к Кубку конфедераций 2017 года. Об этом журналистам сообщил глава оргкомитета Виталий Мутко.

«24 апреля состоится заседание с участием совета ФИФА и оргкомитета в Петербурге. Там будет доложено об абсолютной готовности по всем четырем городам, — сказал он. — Все что нужно — все готово. Никаких проблем я не вижу».

По словам вице-премьера РФ, вся инфраструктура к турниру готова, решаются оперативные вопросы.

«Сейчас высочайшая степень готовности к Кубку конфедераций, вся инфраструктура готова. Решаются оперативные вопросы, больших и серьезных вопросов при этом нет», — сказал он.

Матчи турнира, который пройдет с 17 июня по 2 июля, примут стадионы на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, «Открытие-Арена» в Москве, «Казань-Арена» и «Фишт» в Сочи.
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