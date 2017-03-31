Мутко: Россия 24 апреля объявит ФИФА об абсолютной готовности к Кубку конфедераций
МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Совместное заседание оргкомитета «Россия-2018» и представителей Международной федерации футбола (ФИФА) состоится 24 апреля в
Санкт-Петербурге, на нем российская сторона доложит о полной готовности к Кубку конфедераций 2017 года. Об этом журналистам сообщил глава оргкомитета Виталий Мутко.
«24 апреля состоится заседание с участием совета ФИФА и оргкомитета в Петербурге. Там будет доложено об абсолютной готовности по всем четырем городам, — сказал он. — Все что нужно — все готово. Никаких проблем я не вижу».
По словам
«Сейчас высочайшая степень готовности к Кубку конфедераций, вся инфраструктура готова. Решаются оперативные вопросы, больших и серьезных вопросов при этом нет», — сказал он.
Матчи турнира, который пройдет с 17 июня по 2 июля, примут стадионы на Крестовском острове в
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