Мутко: Россия 24 апреля объявит ФИФА об абсолютной готовности к Кубку конфедераций

«24 апреля состоится заседание с участием совета ФИФА и оргкомитета в Петербурге. Там будет доложено об абсолютной готовности по всем четырем городам, — сказал он. — Все что нужно — все готово. Никаких проблем я не вижу».

По словам вице-премьера РФ, вся инфраструктура к турниру готова, решаются оперативные вопросы.

«Сейчас высочайшая степень готовности к Кубку конфедераций, вся инфраструктура готова. Решаются оперативные вопросы, больших и серьезных вопросов при этом нет», — сказал он.