Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29266699/
31 марта 2017, 11:11 | Футбол: Сборные | ТАСС

Сборные РФ и Украины по футболу будут разведены при жеребьевке Лиги наций

МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Сборные России и Украины не попадут в одну группу при жеребьевке Лиги наций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

То же самое касается команд Армении и Азербайджана. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Накануне УЕФА опубликовал предварительный расклад в Лиге наций, которая заменит собой большую часть товарищеских матчей. В ее основу заложен принцип повышения и понижения команд в классе. По данным рейтинга на 26 марта, вместе с командой России во второй дивизион попали сборные Ирландии, Австрии, Швеции, Словакии, Уэльса, Украины, Нидерландов, Северной Ирландии, Чехии, Турции и Венгрии.

«Россия и Украина могут действительно оказаться в одном дивизионе, но правило о том, что эти две страны будут разведены при жеребьевке групп, все еще действует. То же самое касается Армении и Азербайджана — сборные могут оказаться в одном дивизионе, но не в одной группе», — сообщили в пресс-службе.

Первый турнир пройдет с сентября по ноябрь 2018 года. Победитель определится в июне 2019 года по итогам финального турнира из четырех команд.

Сборная Украины
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Армении
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Азербайджана
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

5 вопросов Черчесову

5 вопросов Черчесову

После матчей с Кот-д’Ивуаром и Бельгией прошло достаточно времени, чтобы избавиться от эмоций и задать несколько конкретных вопросов, от ответов на которые зависит будущее сборной.
Еще 7 новостей  Все новости
31 марта

Сборные РФ и Украины по футболу будут разведены при жеребьевке Лиги наций

Колобков возглавил рабочую группу Совета при президенте по спорту

Росгвардия во время ЧМ-2018 осуществит перегруппировку сил